МВнР: Няма пострадали българи при влаковата катастрофа в Испания

Към момента в посолството на България в Мадрид няма постъпила официална информация за загинали или пострадали български граждани при тежката влакова катастрофа край град Адамуз, в провинция Кордоба, Южна Испания. Това съобщиха от Министерството на външните работи в отговор на запитване от БТА.

- Реклама -

От МВнР уточняват, че българското дипломатическо представителство в Мадрид е в постоянна връзка с местните власти и следи отблизо развитието на ситуацията.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството на България в Мадрид на следните телефони: +34 678 013 846; +34 91 345 5761; +34 91 345 6651, както и на електронна поща Embassy.Madrid@mfa.bg.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации се приемат денонощно и на телефоните на дирекция „Ситуационен център“: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616, както и на имейл crisis@mfa.bg, допълват от външното министерство.

По последни данни броят на жертвите при железопътната катастрофа в Южна Испания е нараснал до 39, съобщи Ройтерс, позовавайки се на испанската държавна телевизия RTVE. Ранените са 152 души, като част от тях са в тежко състояние.

Инцидентът е станал около 19:40 ч. местно време край Адамуз, след като високоскоростен влак „Ирьо“ (Iryo) на италианската компания Trenitalia, пътуващ от Малага за Мадрид с над 300 пътници, е дерайлирал и е навлязъл в съседния коловоз.

В същия момент по трасето в обратна посока се е движел високоскоростен влак на испанската компания Renfe с около 200 пътници, който се е ударил челно в композицията на „Ирьо“ и също е дерайлирал.

Разследването на причините за тежкия инцидент продължава, а спасителните и медицинските екипи остават на място.