      понеделник, 19.01.26
          Най-малко 150 загинали при тежки наводнения в Мозамбик и Южна Африка

          19 януари 2026 | 23:36
          Снимка: БГНЕС
          Мозамбик се бори с тежки наводнения, като броят на жертвите продължава да нараства след седмици на проливни дъждове, а още тела бяха открити и в съседна Южна Африка, съобщиха властите в понеделник.

          Проливни дъждове и бури вилнеят в двете южноафрикански държави от седмици, като загиналите вече са най-малко 150 души. По данни на Националния институт за управление на бедствията (INGD) повече от 110 души са загинали в Мозамбик от началото на октомври, когато започва дъждовният сезон, като 14 от смъртните случаи са регистрирани само през последната седмица.

          Големи части от страната остават под вода, което принуди президента Даниел Чапо да отмени пътуването си до Световен икономически форум в Давос, докато спасителните операции продължават.

          В същото време в Южна Африка броят на жертвите е нараснал до 37 души в североизточните провинции Лимпопо и Мпумаланга, които граничат с Мозамбик.

          В Мозамбик реки излязоха от коритата си и заляха цели квартали в няколко региона, разселвайки хиляди хора. Сред най-драматичните случаи е този на жена, принудена да роди на покрив, докато се укрива от наводненията.

          Кадри в социалните мрежи показват кафява, буйна вода, която преминава през град Шай-Шай, разположен на около 200 километра североизточно от столицата Мапуто, в басейна на река Лимпопо.

          В отговор на бедствието Силите за отбрана на Южна Африка са изпратили в Мозамбик екип за търсене и спасяване, включително хеликоптер, за да подпомогнат операциите в най-тежко засегнатите райони.

