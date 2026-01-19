НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Назарян: Няма как да знаем какво ще каже Радев, но всеки си носи отговорността

          19 януари 2026 | 15:15 1420
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Председателят на Народното събрание Рая Назарян заяви, че няма как да знае какво ще каже президентът Румен Радев в очакваното тази вечер изявление. Коментарът ѝ бе направен пред журналисти преди началото на заседанието на правната комисия в парламента.

          - Реклама -

          Назарян подчерта, че не вижда нищо нередно, ако държавният глава реши да се оттегли от „Дондуков“ 2 и да обяви създаването на политическа партия за предстоящите избори напролет.

          Депутат от ГЕРБ към Радев: Да скача в тигана, да видим какво ще излезе Депутат от ГЕРБ към Радев: Да скача в тигана, да видим какво ще излезе

          „Това е демокрация, всеки може да участва. Президентът има това право да го направи, всеки си носи отговорността“, заяви тя.

          По думите ѝ в ГЕРБ няма притеснения от евентуалното включване на Румен Радев в активната политика. Назарян посочи, че подобно развитие е част от нормалния политически процес.

          „Това е нормалната политическа ситуация: да има проекти с идеи, да печелят с убеждения и аргументи“, допълни председателят на парламента.

          Председателят на Народното събрание Рая Назарян заяви, че няма как да знае какво ще каже президентът Румен Радев в очакваното тази вечер изявление. Коментарът ѝ бе направен пред журналисти преди началото на заседанието на правната комисия в парламента.

          - Реклама -

          Назарян подчерта, че не вижда нищо нередно, ако държавният глава реши да се оттегли от „Дондуков“ 2 и да обяви създаването на политическа партия за предстоящите избори напролет.

          Депутат от ГЕРБ към Радев: Да скача в тигана, да видим какво ще излезе Депутат от ГЕРБ към Радев: Да скача в тигана, да видим какво ще излезе

          „Това е демокрация, всеки може да участва. Президентът има това право да го направи, всеки си носи отговорността“, заяви тя.

          По думите ѝ в ГЕРБ няма притеснения от евентуалното включване на Румен Радев в активната политика. Назарян посочи, че подобно развитие е част от нормалния политически процес.

          „Това е нормалната политическа ситуация: да има проекти с идеи, да печелят с убеждения и аргументи“, допълни председателят на парламента.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Здраве

          Удължават епидемията във Варна до другата седмица

          Никола Павлов -
          Грипната епидемия във Варна и областта ще бъде удължена. Това реши на свое заседание комисията за борба с острите респираторни заболявания към Регионалната здравна...
          България

          Исторически момент: ГКПП „Рудозем – Ксанти“ отваря след 30 години чакане

          Екип Евроком -
          След повече от три десетилетия на планиране, строителство и очакване, дългожданият граничен контролно-пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти“ най-накрая ще бъде отворен за движение. Новината...
          Политика

          „Величие“ каза дали ще подкрепи проект на Радев

          Никола Павлов -
          Народният представител от „Величие“ Юлиана Матеева заяви, че формацията ѝ би подкрепила политически проект на президента Румен Радев, ако той обяви създаването на партия...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions