Назарян: Няма как да знаем какво ще каже Радев, но всеки си носи отговорността

Председателят на Народното събрание Рая Назарян заяви, че няма как да знае какво ще каже президентът Румен Радев в очакваното тази вечер изявление. Коментарът ѝ бе направен пред журналисти преди началото на заседанието на правната комисия в парламента.

Назарян подчерта, че не вижда нищо нередно, ако държавният глава реши да се оттегли от „Дондуков“ 2 и да обяви създаването на политическа партия за предстоящите избори напролет.

„Това е демокрация, всеки може да участва. Президентът има това право да го направи, всеки си носи отговорността“, заяви тя.

По думите ѝ в ГЕРБ няма притеснения от евентуалното включване на Румен Радев в активната политика. Назарян посочи, че подобно развитие е част от нормалния политически процес.