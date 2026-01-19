НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          НОВ СЛУХ: В сряда Радев подава оставка и обявява служебното правителство?

          19 януари 2026 | 11:08 2130
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          В сряда президентът Румен Радев се очаква да обяви оставката си като държавен глава пред Конституционния съд и да влезе в активната политика, за да участва в предсрочните парламентарни избори. Това са последните очаквания на политици от висшите етажи на властта в София, пише „24 часа“.

          - Реклама -

          Според източници президентът ще направи публичното си изявление от Пловдив, където се очаква да бъде на 21 януари, сряда. Именно оттам той щял официално да обяви решението си да напусне президентската институция и да се включи в политическия процес.

          Димитър Ганев: До дни става ясно дали Радев влиза в играта Димитър Ганев: До дни става ясно дали Радев влиза в играта

          По информация на изданието вече се обсъждат и конкретни имена за бъдещ служебен кабинет. Според политици е договорено служебен министър-председател да стане подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, въпреки спорния му статут в т.нар. „домова книга“. Гюров в момента е в продължителен отпуск от БНБ, след като срещу него започна разследване от антикорупционната комисия.

          За поста министър на вътрешните работи в евентуален служебен кабинет се спряга името на Бойко Рашков. Той вече заемаше тази позиция в служебния кабинет на Стефан Янев, както и в редовното правителство на Кирил Петков. Именно по времето на Рашков начело на МВР бе извършен арестът на Бойко Борисов, който впоследствие бе обявен за незаконен.

          Проф. Пламен Киров с прогноза: Какво ще се случи ако Радев и Йотова подадат оставка? Проф. Пламен Киров с прогноза: Какво ще се случи ако Радев и Йотова подадат оставка?

          В сряда президентът Румен Радев се очаква да обяви оставката си като държавен глава пред Конституционния съд и да влезе в активната политика, за да участва в предсрочните парламентарни избори. Това са последните очаквания на политици от висшите етажи на властта в София, пише „24 часа“.

          - Реклама -

          Според източници президентът ще направи публичното си изявление от Пловдив, където се очаква да бъде на 21 януари, сряда. Именно оттам той щял официално да обяви решението си да напусне президентската институция и да се включи в политическия процес.

          Димитър Ганев: До дни става ясно дали Радев влиза в играта Димитър Ганев: До дни става ясно дали Радев влиза в играта

          По информация на изданието вече се обсъждат и конкретни имена за бъдещ служебен кабинет. Според политици е договорено служебен министър-председател да стане подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, въпреки спорния му статут в т.нар. „домова книга“. Гюров в момента е в продължителен отпуск от БНБ, след като срещу него започна разследване от антикорупционната комисия.

          За поста министър на вътрешните работи в евентуален служебен кабинет се спряга името на Бойко Рашков. Той вече заемаше тази позиция в служебния кабинет на Стефан Янев, както и в редовното правителство на Кирил Петков. Именно по времето на Рашков начело на МВР бе извършен арестът на Бойко Борисов, който впоследствие бе обявен за незаконен.

          Проф. Пламен Киров с прогноза: Какво ще се случи ако Радев и Йотова подадат оставка? Проф. Пламен Киров с прогноза: Какво ще се случи ако Радев и Йотова подадат оставка?
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Кирил Дмитриев: ЕС капитулира бързо за Гренландия

          Иван Христов -
          Кирил Дмитриев, специалният представител на президента на Русия по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни, изрази мнение, че капитулацията на ЕС е била...
          Култура

          За първи път в България: „Кадифеният“ глас на Луиджи Каталано ще звучи в София тази пролет

          Никола Павлов -
          „Кадифеният“ глас на изпълнителя Луиджи Каталано ще прозвучи за първи път в България, на 28 март 2026 г. на сцената на Sofia Live Club.Вратите...
          Общество

          Години след „Фукушима“: технически проблем спря рестарта на най-голямата АЕЦ в света

          Дамяна Караджова -
          Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO) обяви, че отлага рестарта на реактор в ядрената електроцентрала „Кашивазаки-Карива“
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions