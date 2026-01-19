НА ЖИВО
          Още една област обяви грипна епидемия, вижте от кога започва онлайн обучението

          19 януари 2026 | 17:11
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          От 22 до 30 януари в Бургас се обявява грипна епидемия, съобщи кметът на морския град Димитър Николов. Мерките се въвеждат заради високата заболеваемост и с цел ограничаване на разпространението на грипа и острите респираторни заболявания.

          По време на епидемията се прилагат следните ограничения:

          Учениците преминават към онлайн обучение за целия период на епидемията.

          Детските ясли и градини ще продължат да работят, но при засилен здравен филтър. До края на деня ще бъде издадена заповед, която да регламентира дейността им.

          В лечебните заведения се преустановяват профилактичните прегледи, имунизациите, детските консултации, както и плановите операции.

          Спират се всички групови и извънкласни занимания, както и спортните събития.

          По данни на здравните власти най-тежко протича заболяването при децата на възраст от 0 до 4 години и при възрастните над 65 години, при които по-често се наблюдават усложнения. Най-висока заболеваемост е отчетена сред децата във възрастовата група 5–14 години.

          Пазете се! Бъдете здрави! Ще ви информирам своевременно при промяна на обстановката“, заяви кметът на Бургас Димитър Николов.

