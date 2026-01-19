НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Отговорите на големите въпросителни се крият в главата на Румен Радев

          19 януари 2026 | 10:32 1720
          Снимка: БГНЕС
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          - Реклама -

          Отговорите на няколко големи въпросителни във вътрешнополитически план се чакат от президента Румен Радев. Така цялото обществено внимание ще бъде насочено през следващите няколко дни към президентската институция.

          Още от вчера всички редакции са вдигнати на крак с„поверителната“ информация, че всеки момент държавният глава ще обяви политическия си  проект и ще се впусне в политиката. В медиите кипи организация за преки включвания, гости и начини на отразяване на тази дълго чакана новина. Преди дни секретарят на Радев и бивш военен министър Димитър Стоянов вкара „масло в огъня“ като пусна в социалните мрежи клипове в призив на различни хора президентът да скача в дълбокото. Така, че въпросът дали предсрочните парламентарни избори ще минат  „със“ или „без“ настоящия президент остава да виси със страшна сила.

          Отиваме на избори! Румен Радев връчи третия мандат на „Алианс за права и свободи“, те го върнаха Отиваме на избори! Румен Радев връчи третия мандат на „Алианс за права и свободи“, те го върнаха

          От тук се поражда и другата питанка – ако все пак президентът слезе на политическия терен, дали вицепрезидентът Илияна Йотова ще го последва или ще го замести до края на мандата, който изтича на 22 януари догодина. Любопитното е, че вариантите вече се разиграха  в публичното пространство и е ясно от вчера, че шефът на НС Рая Назарян „загрява“ на стартова позиция и е готова да влезе в президентството за два месеца, докато се проведат предсрочни избори за държавен глава.

          Назарян: Все още няма покана за служебен премиер от президента Назарян: Все още няма покана за служебен премиер от президента

          Очаква се до дни да разберем кога точно ще се проведат изборите. Предполага се, че до урните ще се ходи в периода между края на март и началото на април. Политическите формации са разделени по този въпрос, но срещите, които са предвидени на „Дондуков“ 2 ще дадат яснота.

          Важната тема по какви правила ще се избира състава на следващия парламент се развива в стил „на час по лъжичка“. За трети път правната комисия ще се събира, за да умува подробностите и промените. Каквото и да се гласува в комисията, най-важното и последно решение ще се вземе в пленарна зала. А пътят до там, както много често практиката е показвала, е трънлив и осеян с куп неизвестни. На общественото внимание бяха представени подробности за работата на сканиращите устройства. Това създаде усещане, че идеята за въвеждане на сканиращи устройства е стара и е била обмисляна „на тъмно“ от управляващите преди изобщо да се стигне до подаване на оставка. Логично  от ПП-ДБ са скептични към новите „апарати“ и са категорични, че въвеждането им няма да направят изборите по-честни и прозрачни.

          Правната комисия решава съдбата на промените в Изборния кодекс Правната комисия решава съдбата на промените в Изборния кодекс

          Анализите около фигурата на бъдещия служебен премиер сякаш ескалират с всеки изминал ден. Трима от „домовата книга“ отказаха преди още да са получили покана. Това са управителят на БНБ Димитър Радев, председателят на парламента Рая Назарян и омбудсманът Велислава Делчева. И тримата казаха твърдо „не“ да оглавят временно МС и изтъкнаха своите аргументи. Предпочитанията на демократичната общност са служебен министър-председател да е подуправителят на БНБ Андрей Гюров, макар че около вероятна му кандидатура има голяма дилема, свързана с делото, което се води срещу него за конфликт на интереси. Защитниците на Гюров използват като аргумент в негова защита и становището на ЕЦБ пред съдебния състав в съда в Люксембург. Банката застана на страната на Гюров и допусна политически натиск върху Комисията за противодействие на корупцията.  

          Ще влезе ли Румен Радев в политическата надпревара, кога ще се проведат изборите, по какви правила ще се случат и кой ще бъде служебен премиер? Отговорите ще дойдат съвсем скоро. Защо не и днес!  

          Екип на Евроком

          - Реклама -

          Отговорите на няколко големи въпросителни във вътрешнополитически план се чакат от президента Румен Радев. Така цялото обществено внимание ще бъде насочено през следващите няколко дни към президентската институция.

          Още от вчера всички редакции са вдигнати на крак с„поверителната“ информация, че всеки момент държавният глава ще обяви политическия си  проект и ще се впусне в политиката. В медиите кипи организация за преки включвания, гости и начини на отразяване на тази дълго чакана новина. Преди дни секретарят на Радев и бивш военен министър Димитър Стоянов вкара „масло в огъня“ като пусна в социалните мрежи клипове в призив на различни хора президентът да скача в дълбокото. Така, че въпросът дали предсрочните парламентарни избори ще минат  „със“ или „без“ настоящия президент остава да виси със страшна сила.

          Отиваме на избори! Румен Радев връчи третия мандат на „Алианс за права и свободи“, те го върнаха Отиваме на избори! Румен Радев връчи третия мандат на „Алианс за права и свободи“, те го върнаха

          От тук се поражда и другата питанка – ако все пак президентът слезе на политическия терен, дали вицепрезидентът Илияна Йотова ще го последва или ще го замести до края на мандата, който изтича на 22 януари догодина. Любопитното е, че вариантите вече се разиграха  в публичното пространство и е ясно от вчера, че шефът на НС Рая Назарян „загрява“ на стартова позиция и е готова да влезе в президентството за два месеца, докато се проведат предсрочни избори за държавен глава.

          Назарян: Все още няма покана за служебен премиер от президента Назарян: Все още няма покана за служебен премиер от президента

          Очаква се до дни да разберем кога точно ще се проведат изборите. Предполага се, че до урните ще се ходи в периода между края на март и началото на април. Политическите формации са разделени по този въпрос, но срещите, които са предвидени на „Дондуков“ 2 ще дадат яснота.

          Важната тема по какви правила ще се избира състава на следващия парламент се развива в стил „на час по лъжичка“. За трети път правната комисия ще се събира, за да умува подробностите и промените. Каквото и да се гласува в комисията, най-важното и последно решение ще се вземе в пленарна зала. А пътят до там, както много често практиката е показвала, е трънлив и осеян с куп неизвестни. На общественото внимание бяха представени подробности за работата на сканиращите устройства. Това създаде усещане, че идеята за въвеждане на сканиращи устройства е стара и е била обмисляна „на тъмно“ от управляващите преди изобщо да се стигне до подаване на оставка. Логично  от ПП-ДБ са скептични към новите „апарати“ и са категорични, че въвеждането им няма да направят изборите по-честни и прозрачни.

          Правната комисия решава съдбата на промените в Изборния кодекс Правната комисия решава съдбата на промените в Изборния кодекс

          Анализите около фигурата на бъдещия служебен премиер сякаш ескалират с всеки изминал ден. Трима от „домовата книга“ отказаха преди още да са получили покана. Това са управителят на БНБ Димитър Радев, председателят на парламента Рая Назарян и омбудсманът Велислава Делчева. И тримата казаха твърдо „не“ да оглавят временно МС и изтъкнаха своите аргументи. Предпочитанията на демократичната общност са служебен министър-председател да е подуправителят на БНБ Андрей Гюров, макар че около вероятна му кандидатура има голяма дилема, свързана с делото, което се води срещу него за конфликт на интереси. Защитниците на Гюров използват като аргумент в негова защита и становището на ЕЦБ пред съдебния състав в съда в Люксембург. Банката застана на страната на Гюров и допусна политически натиск върху Комисията за противодействие на корупцията.  

          Ще влезе ли Румен Радев в политическата надпревара, кога ще се проведат изборите, по какви правила ще се случат и кой ще бъде служебен премиер? Отговорите ще дойдат съвсем скоро. Защо не и днес!  

          Екип на Евроком

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          След нападението в Павликени: остър сигнал от лекарските асистенти и фелдшерите

          Дамяна Караджова -
          Само в рамките на четири дни това е второто нападение над фелдшер от ЦСМП – Велико Търново, а за по-малко от месец
          Култура

          За първи път в България: „Кадифеният“ глас на Луиджи Каталано ще звучи в София тази пролет

          Никола Павлов -
          „Кадифеният“ глас на изпълнителя Луиджи Каталано ще прозвучи за първи път в България, на 28 март 2026 г. на сцената на Sofia Live Club.Вратите...
          Политика

          НОВ СЛУХ: В сряда Радев подава оставка и обявява служебното правителство?

          Никола Павлов -
          В сряда президентът Румен Радев се очаква да обяви оставката си като държавен глава пред Конституционния съд и да влезе в активната политика, за...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions