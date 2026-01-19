Първи коментар от НС след съобщението от „Дондуков“ 2

„Не мога да коментирам нещо, което не е станало“, заяви пред медиите Александър Рашев от „Има такъв народ“ по повод спекулациите за евентуално участие на президента Румен Радев в активната политика.

- Реклама -

Изказването му идва часове преди очакваното изявление на държавния глава тази вечер от 19:00 часа, което допълнително засили напрежението и коментарите в политическите среди.

Рашев подчерта, че по принцип президентът трябва да заема безпристрастна позиция, независимо от политическата обстановка в страната.

„Дали това е било спазвано до момента – всички могат сами да преценяват“, каза той пред репортерите.

Представителят на ИТН бе категоричен, че формацията няма да прави предварителни оценки или политически анализи, докато няма яснота около намеренията на Румен Радев.

Рашев за пореден път повтори, че ИТН няма да коментира абсолютно нищо, докато не стане ясно дали президентът действително ще обяви свой политически проект и какъв ще бъде неговият характер.