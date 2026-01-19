НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Първи коментар от НС след съобщението от „Дондуков“ 2

          19 януари 2026 | 14:47 3780
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Не мога да коментирам нещо, което не е станало“, заяви пред медиите Александър Рашев от „Има такъв народ“ по повод спекулациите за евентуално участие на президента Румен Радев в активната политика.

          - Реклама -

          Изказването му идва часове преди очакваното изявление на държавния глава тази вечер от 19:00 часа, което допълнително засили напрежението и коментарите в политическите среди.

          ИЗВЪНРЕДНО: Радев ще направи обръщение тази вечер ИЗВЪНРЕДНО: Радев ще направи обръщение тази вечер

          Рашев подчерта, че по принцип президентът трябва да заема безпристрастна позиция, независимо от политическата обстановка в страната.

          „Дали това е било спазвано до момента – всички могат сами да преценяват“, каза той пред репортерите.

          Представителят на ИТН бе категоричен, че формацията няма да прави предварителни оценки или политически анализи, докато няма яснота около намеренията на Румен Радев.

          Рашев за пореден път повтори, че ИТН няма да коментира абсолютно нищо, докато не стане ясно дали президентът действително ще обяви свой политически проект и какъв ще бъде неговият характер.

          „Не мога да коментирам нещо, което не е станало“, заяви пред медиите Александър Рашев от „Има такъв народ“ по повод спекулациите за евентуално участие на президента Румен Радев в активната политика.

          - Реклама -

          Изказването му идва часове преди очакваното изявление на държавния глава тази вечер от 19:00 часа, което допълнително засили напрежението и коментарите в политическите среди.

          ИЗВЪНРЕДНО: Радев ще направи обръщение тази вечер ИЗВЪНРЕДНО: Радев ще направи обръщение тази вечер

          Рашев подчерта, че по принцип президентът трябва да заема безпристрастна позиция, независимо от политическата обстановка в страната.

          „Дали това е било спазвано до момента – всички могат сами да преценяват“, каза той пред репортерите.

          Представителят на ИТН бе категоричен, че формацията няма да прави предварителни оценки или политически анализи, докато няма яснота около намеренията на Румен Радев.

          Рашев за пореден път повтори, че ИТН няма да коментира абсолютно нищо, докато не стане ясно дали президентът действително ще обяви свой политически проект и какъв ще бъде неговият характер.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Румен Радев свиква спешна среща на екипа си преди обръщението към нацията

          Екип Евроком -
          Президентът Румен Радев събира представителите на своята администрация в Гербовата зала на "Дондуков" 2 в 17:00 часа. Информацията за извънредното събиране бе съобщена от...
          Здраве

          Удължават епидемията във Варна до другата седмица

          Никола Павлов -
          Грипната епидемия във Варна и областта ще бъде удължена. Това реши на свое заседание комисията за борба с острите респираторни заболявания към Регионалната здравна...
          България

          Исторически момент: ГКПП „Рудозем – Ксанти“ отваря след 30 години чакане

          Екип Евроком -
          След повече от три десетилетия на планиране, строителство и очакване, дългожданият граничен контролно-пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти“ най-накрая ще бъде отворен за движение. Новината...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions