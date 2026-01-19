Петя Иванова от „Ангели на пътя“: Отиде си майка, която се бореше със скапаната система. Дано Господ ни прости

Петя Иванова от „Ангели на пътя“ излезе с емоционален пост в социалните мрежи за безхаберието на държавата относно убийствата на пътя и липсата на възмездие за извършителите-шофьори. Ето какво отбеляза тя:

Толкова съм гневна. В мен бушуват всички възможни емоции.

Днес си отиде една майка – майка, която години наред се бореше със скапаната система, докато убиецът на сина ѝ необезпокоявано влизаше и излизаше от страната. А безпомощните институции играеха на „не знам“, „не чух“, „не видях“.

От 2021 г. ние от сдружение „Ангели на пътя“ многократно писахме, говорихме, настоявахме по всички срещи: задължително трябва да има психологическа помощ за близките на жертвите по пътищата. Всички институции и всички министри мълчахте.

Колко протести направихме в името на всички деца – да се приберат у дома, защото нашите деца няма да се приберат никога.

Колко от вас, „приятели“ във Facebook, поне веднъж споделихте пост на сдружението, за да подкрепите тези родители в нечовешката им болка?

А вие – роднини, баби, лели, чичовци и братовчеди на загинали – направихте ли нещо, за да спре адът по пътищата на България? Или си мислите, че щом в рода „само един“ е убит, сте защитени и на вас няма да ви се случи?

Гневът ми е такъв, че единственият изход, който виждам, е „око за око, зъб за зъб“.

Хайде, направете се пак, че не сте видели този пост. Подминете го. Не го споделяйте.

До следващия път. До следващата статистика. До следващото разбито семейство.

Днес една майка се събра със сина си.

И дано Господ ни прости всички – за безхаберието, за мълчанието и за това, че гледаме и не правим нищо.