НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортТенис

          Победа номер 100 за Новак Джокович в Мелбърн

          В следващия кръг сърбинът се изправи срещу италианеца Франческо Маестрели

          19 януари 2026 | 15:15 170
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Новак Джокович стартира с победа на Аустрелиън Оупън. Сърбинът спечели откриващия си мач срещу испанеца Педро Мартинес с 6-3, 6-2, 6-2. 

          - Реклама -

          За Ноле това е 81-о участие в турнир от Големия Шлем, като по този показател той се изравни с големия си съперник от близкото милано Родъжр Федерер и испанеца Фелисиано Лопес. Само в Мелбърн Джокович играе за 21-и път, а успехът му е под №100.

          38-годишният сърбин завърши с 14 аса – с 12 повече от 28-годишния си опонент. Мартинес, който заема 71-во място в света, допусна 6 двойни грешки, докато Новак не сбърка.

          Сърбинът спечели 41 от 44 разигравания на свой първи сервис и записа 5 брейк точки, като в същото време не допусна възможност за пробив на противника си.

          В следващия кръг сърбинът се изправи срещу италианеца Франческо Маестрели.

          Новак Джокович стартира с победа на Аустрелиън Оупън. Сърбинът спечели откриващия си мач срещу испанеца Педро Мартинес с 6-3, 6-2, 6-2. 

          - Реклама -

          За Ноле това е 81-о участие в турнир от Големия Шлем, като по този показател той се изравни с големия си съперник от близкото милано Родъжр Федерер и испанеца Фелисиано Лопес. Само в Мелбърн Джокович играе за 21-и път, а успехът му е под №100.

          38-годишният сърбин завърши с 14 аса – с 12 повече от 28-годишния си опонент. Мартинес, който заема 71-во място в света, допусна 6 двойни грешки, докато Новак не сбърка.

          Сърбинът спечели 41 от 44 разигравания на свой първи сервис и записа 5 брейк точки, като в същото време не допусна възможност за пробив на противника си.

          В следващия кръг сърбинът се изправи срещу италианеца Франческо Маестрели.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          БФС определи кога ще се състоят откриващите мачове за първенството и купата

          Николай Минчев -
          Пролетният дял от родния шампионат ще стартира на "Огоста" с мача Монтана - ЦСКА 1948. Двубоят е в петък, 6 февруари от 15:15 часа. Спортно-техническата...
          Футбол

          Продадени са 5000 билета за срещата Лудогорец – Левски

          Николай Минчев -
          Първите 5 000 билета за мача за Суперкупата на България, на който официциален партньор на БПФЛ е BET.bg, са продадени. Това обявиха от Професионалната...
          Футбол

          ЦСКА 1948 прекъсна серията от загуби в контролите

          Николай Минчев -
          ЦСКА 1948 направи първо равенство в проверките на турска земя. След като загуби предишните си три контроли с един и същи резултат - 1:2,...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions