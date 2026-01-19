Победа номер 100 за Новак Джокович в Мелбърн

Новак Джокович стартира с победа на Аустрелиън Оупън. Сърбинът спечели откриващия си мач срещу испанеца Педро Мартинес с 6-3, 6-2, 6-2.

За Ноле това е 81-о участие в турнир от Големия Шлем, като по този показател той се изравни с големия си съперник от близкото милано Родъжр Федерер и испанеца Фелисиано Лопес. Само в Мелбърн Джокович играе за 21-и път, а успехът му е под №100.

38-годишният сърбин завърши с 14 аса – с 12 повече от 28-годишния си опонент. Мартинес, който заема 71-во място в света, допусна 6 двойни грешки, докато Новак не сбърка.

Сърбинът спечели 41 от 44 разигравания на свой първи сервис и записа 5 брейк точки, като в същото време не допусна възможност за пробив на противника си.

В следващия кръг сърбинът се изправи срещу италианеца Франческо Маестрели.