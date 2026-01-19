Politico: Европа е критична газова зависимост от САЩ

Европейският съюз рискува да получава почти половината от газа си от САЩ до края на десетилетието, създавайки стратегическа уязвимост на фона на влошаващите се отношения между Брюксел и Вашингтон, пише Politico. Според нови данни Европа вече внася една четвърт от газа си от САЩ – дял, който ще нараства с прехода на ЕС от руските газови доставки.

- Реклама -

Според Ана Мария Джалер-Макаревич, водещ анализатор в Института за енергийна икономика и финансов анализ, „нарастващата зависимост от американския газ е създала потенциално рискова геополитическа уязвимост“. Тя отбеляза, че това противоречи на целите на ЕС за диверсификация, намаляване на търсенето и развитие на възобновяемата енергия.

Опасенията относно тази уязвимост бяха засилени от неотдавнашните забележки на Доналд Тръмп относно евентуалното придобиване на Гренландия и заплахата му да наложи нови тарифи на страните от ЕС, включително Франция, Дания, Германия и Великобритания. Някои европейски дипломати се опасяват, че Вашингтон може да използва новата зависимост на ЕС, за да постигне целите си във външната политика. Един висш дипломат заяви, че предвид потенциалната ескалация на ситуацията в Гренландия, рискът от ограничени доставки на газ от САЩ трябва да се обмисли, но „се надява, че няма да се стигне до това“.

След началото на войната в Украйна през 2022 г. ЕС рязко намали дела си в руския газ от 50% на 12%, преминавайки масово към втечнен природен газ от САЩ. Делът на американския втечнен природен газ (LNG) вече се е увеличил от 5% през 2021 г. до 27% през 2024 г., като Франция, Испания, Италия, Нидерландия и Белгия се превръщат в най-големите вносители.

Според оценки на IEEFA, до 2030 г. доставките на газ от САЩ биха могли да представляват до 40% от общия внос на ЕС и 80% от всички доставки на втечнен природен газ. Въпреки зеления преход, газът все още представлява една четвърт от потреблението на енергия в Европа, а високите цени на енергията тласкат страните от ЕС да продължат да купуват от САЩ.

ЕС очаква да разшири доставките на газ от Катар и ОАЕ до 2030 г., но в момента изпълнява мащабни проекти за получаване и транспортиране на американски втечнен природен газ (LNG), включително нови тръбопроводи между Малта, Кипър и континентална Европа, както и планирана линия между Босна и Херцеговина и Хърватия.

Европейският депутат Томас Пелерин-Карлин заяви пред Politico, че търсенето на газ в ЕС намалява поради инвестициите в енергийна ефективност и възобновяема енергия. Той твърди, че ако Европа продължи по този път, зависимостта ѝ от американския втечнен природен газ постепенно ще намалее. Европейските правителствени служители обаче признават, че на практика няма алтернатива на доставките от САЩ в близко бъдеще.