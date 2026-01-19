Politico: Европа готви създаването на нов военен съюз вместо НАТО, но без САЩ

Заплахата на американския президент Доналд Тръмп да наложи наказателни мита на всеки, който се опита да го спре да завземе Гренландия, се превърна в последната капка за Европа, пише Politico.

Освен ако няма радикална промяна в подхода на САЩ, този процес вероятно ще завърши с радикална реорганизация на Запада, която ще преобърне световния баланс на силите. Европа е готова да създаде свой собствен съюз за сигурност, а Украйна би могла да играе значителна роля в него.

Бъдещето след напускането на САЩ

Както отбелязва Politico, европейските държави, включително тези извън ЕС, като Обединеното кралство и Норвегия, прекараха голяма част от втория мандат на Тръмп, работейки в рамките на ефективна група, която вече действа без американско участие: така наречената „коалиция на желаещите“.

Съветниците по национална сигурност от 35 правителства са в редовен контакт, често се срещат онлайн и лично, както и взаимодействат чрез по-неформални текстови съобщения. Те са свикнали да търсят многостранни решения в свят, където Тръмп е голяма част от проблема. И нивото на доверие в тези среди обикновено е високо, според хора, запознати с дейността на групата:

„Лидери, включително Киър Стармър от Великобритания, Еманюел Макрон от Франция и Фридрих Мерц от Германия, както и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Александър Щуб от Финландия и Джорджия Мелони от Италия, редовно си изпращат съобщения – често в един и същ групов чат“.

Отбелязва се, че през последната година те са разработили добре установена система за съобщения, когато Тръмп направи нещо потенциално опасно.

Важната роля на Украйна

Тази група е известна като Вашингтонската група, кръстена на европейските лидери, които посетиха Белия дом с украинския президент Володимир Зеленски миналия август.

„Коалицията на желаещите започна с Украйна“, казва друг дипломат. „Но тя създаде много тесни връзки между някои ключови фигури в столиците. Те изградиха доверие и способност да работят заедно. Те се познават по име и е лесно да се свържат и да изпращат съобщения“.

Самият Зеленски също се появява в кореспонденцията с лидерите на вашингтонската група, което добавя още една интригуваща идея, отбелязва Politico:

„Украйна е най-милитаризираната страна сред представените, с огромна армия, високотехнологична индустрия за дронове и повече военен опит от всеки друг… Ако военната мощ на Украйна бъде допълнена от тази на Франция, Германия, Полша и Обединеното кралство, потенциалната въоръжена сила на коалицията на желаещите би била огромна и би включвала както ядрени, така и неядрени държави“.