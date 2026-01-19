НА ЖИВО
          НачалоЕвропа

          Politico: Европа готви създаването на нов военен съюз вместо НАТО, но без САЩ

          19 януари 2026 | 10:17 850
          Европейски войски
          Сподели
          Заплахата на американския президент Доналд Тръмп да наложи наказателни мита на всеки, който се опита да го спре да завземе Гренландия, се превърна в последната капка за Европа, пише Politico.

          Освен ако няма радикална промяна в подхода на САЩ, този процес вероятно ще завърши с радикална реорганизация на Запада, която ще преобърне световния баланс на силите. Европа е готова да създаде свой собствен съюз за сигурност, а Украйна би могла да играе значителна роля в него.

          Бъдещето след напускането на САЩ

          Както отбелязва Politico, европейските държави, включително тези извън ЕС, като Обединеното кралство и Норвегия, прекараха голяма част от втория мандат на Тръмп, работейки в рамките на ефективна група, която вече действа без американско участие: така наречената „коалиция на желаещите“.

          Съветниците по национална сигурност от 35 правителства са в редовен контакт, често се срещат онлайн и лично, както и взаимодействат чрез по-неформални текстови съобщения. Те са свикнали да търсят многостранни решения в свят, където Тръмп е голяма част от проблема. И нивото на доверие в тези среди обикновено е високо, според хора, запознати с дейността на групата:

           „Лидери, включително Киър Стармър от Великобритания, Еманюел Макрон от Франция и Фридрих Мерц от Германия, както и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Александър Щуб от Финландия и Джорджия Мелони от Италия, редовно си изпращат съобщения – често в един и същ групов чат“.

          Отбелязва се, че през последната година те са разработили добре установена система за съобщения, когато Тръмп направи нещо потенциално опасно.

          Важната роля на Украйна

          Тази група е известна като Вашингтонската група, кръстена на европейските лидери, които посетиха Белия дом с украинския президент Володимир Зеленски миналия август.

          „Коалицията на желаещите започна с Украйна“, казва друг дипломат. „Но тя създаде много тесни връзки между някои ключови фигури в столиците. Те изградиха доверие и способност да работят заедно. Те се познават по име и е лесно да се свържат и да изпращат съобщения“.

          Самият Зеленски също се появява в кореспонденцията с лидерите на вашингтонската група, което добавя още една интригуваща идея, отбелязва Politico:

           „Украйна е най-милитаризираната страна сред представените, с огромна армия, високотехнологична индустрия за дронове и повече военен опит от всеки друг… Ако военната мощ на Украйна бъде допълнена от тази на Франция, Германия, Полша и Обединеното кралство, потенциалната въоръжена сила на коалицията на желаещите би била огромна и би включвала както ядрени, така и неядрени държави“.

