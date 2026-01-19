НА ЖИВО
      понеделник, 19.01.26
          Политолог: Радев може да каже кой ще е кандидатът за министър председател

          19 януари 2026 | 18:21
          Президентът Румен Радев рискува политическото си бъдеще, ако реши да влезе в надпревара за властта, използвайки чужда партийна регистрация, вместо да създаде собствен политически субект. Тази теза разви политологът доцент Петър Чолаков в ефира на NOVA NEWS, анализирайки хипотезите около евентуален политически проект на държавния глава.

          Според експерта, прибързаното действие чрез мандатоносител или използване на съществуваща формация крие съществени подводни камъни. Основният проблем се корени в липсата на гаранции за чистото минало и стабилността на подобни формации.

          Може да се яви с формация, която е регистрирана. Това крие рискове, като, например, доколко тези партии са проверени“, коментира доц. Чолаков. Въпреки скептицизма си към този подход, той отбеляза, че в съвременната политика нестандартните ходове понякога водят до резултат: „Същевременно времето е като чели на политици, които действат безпрецедентно и жънат успехи. Например – Тръмп. Така, че не се знае“.

          Най-устойчивият сценарий според политолога е държавният глава да изчака края на конституционния си мандат, преди да предприеме стъпки към партийно строителство. Лидерството трябва да бъде лично, а не делегирано на подставени лица, смята анализаторът.

          За мен най-чистото и доброто е след време да създаде изцяло нова политическа сила, без да ползва чужди регистрации и стане неин лидер. Иначе би загубил, ако друг оглави партията му. За мен по-логичното е да изчака, защото докато му свърши мандатът остава една година. И вече 2027 г. януари като излезе от президентството да си прави проект“, поясни Чолаков.

          В общественото пространство напрежението около евентуалното политическо активиране на президента расте, като очакванията са насочени към предстоящите му публични изяви. Въпреки нагласите, доц. Чолаков не изключва възможността Румен Радев да охладите страстите и да се фокусира върху текущите си задължения.

          „Може да каже, че това са спекулации и за момента темата не стои на дневен ред, че има други важни неща. Може да каже нещо за служебното правителство – кой ще бъде кандидатът за министър председател“, допълни политологът.

