Полицията задържа извършител на серия кражби от автомобили в Сливен

Криминалисти от Районното управление в Сливен задържаха мъж, заподозрян в серия кражби от паркирани леки автомобили на територията на града, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен.

От края на 2025 г. и началото на 2026 г. в полицията са постъпили множество сигнали за отнети вещи с различна стойност от автомобили. По случаите са образувани шест досъдебни производства, както и четири заявителски материала.

В резултат на проведени издирвателни и процесуално-следствени действия от служители на сектор „Криминална полиция“ е установен извършителят – 47-годишен мъж от Сливен, криминално проявен и осъждан. Той е задържан на 16 януари.

При последвалите процесуални действия в обитаваното от него жилище са намерени и иззети вещи, имащи отношение към извършените престъпления. Иззети са и опаковки с вещества, които при полеви наркотест са дали положителен резултат.

Работата по случая продължава от служители на отдел „Разследване“ и сектор „Криминална полиция“ към РУ – Сливен.

Паралелно с това, 20-годишен мъж е привлечен като обвиняем за кражба на лек автомобил в Павелбанско, съобщиха от Районната прокуратура в Стара Загора. Престъплението е извършено на 5 януари, а обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.