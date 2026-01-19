ПП-ДБ: Нашите позиции са ясни, предстои Румен Радев да заяви своите

Нашите позиции са ясни, предстои Румен Радев да заяви своите, заяви Надежда Йорданова от ПП-ДБ, предаде репортер на БГНЕС.

„Румен Радев става от утре участник на партийната арена, така че политическите състезания помежду всички ни ще започнат и ще видим как ще приключат“, каза Йорданова. - Реклама -

По-рано Румен Радев обяви в извънредно обръщение към нацията, че утре ще депозира своята оставка, с което официално напуска поста на държавен глава и се очаква да навлезе пряко в партийната политика.