      понеделник, 19.01.26
          ПП-ДБ: Нашите позиции са ясни, предстои Румен Радев да заяви своите

          19 януари 2026 | 20:38
          Снимка: БГНЕС
          Нашите позиции са ясни, предстои Румен Радев да заяви своите, заяви Надежда Йорданова от ПП-ДБ, предаде репортер на БГНЕС.

          „Румен Радев става от утре участник на партийната арена, така че политическите състезания помежду всички ни ще започнат и ще видим как ще приключат“, каза Йорданова.

          По-рано Румен Радев обяви в извънредно обръщение към нацията, че утре ще депозира своята оставка, с което официално напуска поста на държавен глава и се очаква да навлезе пряко в партийната политика.

