ПП-ДБ: Столичен автотранспорт с обществена поръчка за „таралясници“ с над 8 пъти надценка

Общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Симеон Ставрев и Бойко Димитров заявиха, че „Столичен автотранспорт“ ЕАД е обявил обществена поръчка за доставка на автобуси втора употреба на цени, които достигат до осем пъти над реалната пазарна стойност. Това беше обявено на брифинг пред медиите.

По думите им дружеството е открило процедура за доставка на подвижен състав с няколко обособени позиции, сред които и за 18-метрови съчленени автобуси втора употреба. За една от позициите са подадени оферти от две фирми, като разликата между ценовите предложения е около 6000 лева.

Симеон Ставрев посочи, че една от офертите предвижда доставка на автобуси на цена около 185 000 лева без ДДС за брой, докато същите модели могат да бъдат намерени на германския пазар на цени между 9900 и 15 000 евро. По думите му превозните средства са произведени през 2008 г., със среден пробег над 700 000 километра и се намират в силно амортизирано състояние.

Общинските съветници заявиха, че по номерата на рамите, посочени в офертите, са идентифицирали същите автобуси, предлагани от автокъщи в Германия. Те представиха снимки, за които твърдят, че са на конкретните превозни средства и които показват лошо техническо и интериорно състояние.

„Подобна надценка е абсолютно недопустима и не може да бъде платена с публични средства“, заяви Ставрев.

По думите му става въпрос за драстично завишение на цените, което поставя под съмнение ефективността и прозрачността на процедурата.

Той обърна внимание и на условията в документацията, които допускат автобуси с екологичен стандарт Евро 5, произведени след 2007 г. и с пробег до 750 000 километра. Според него при прогнозна стойност от около 100 000 евро е било възможно да се заложат значително по-високи изисквания и да се търсят по-нови и по-малко амортизирани превозни средства.

От ПП–ДБ заявиха, че ще настояват за по-строг контрол върху обществените поръчки в общинските дружества и за промени, които да изискват предварително одобрение от Столичния общински съвет при големи процедури. Те подчертаха, че дори и при евентуален отказ от подписване на договор, самата поръчка вече е довела до забавяне в обновяването на автобусния парк на столичния градски транспорт.

В позиция до медиите по-рано днес изпълнителният директор на „Столичен автотранспорт“ Стилян Манолов заяви, че няма да подписва договори, ако бъде установено, че предложените автобуси, макар и формално отговарящи на критериите, не са в добро състояние или се предлагат на неизгодна цена за дружеството.

По повод това изявление Бойко Димитров отбеляза, че решението за избор на изпълнител е подписано на 23 декември, което според него поражда допълнителни въпроси за начина, по който е подготвена и проведена процедурата.