      понеделник, 19.01.26
          Прага отряза Киев: Без леки изтребители за Украйна

          19 януари 2026 | 18:18
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Чехия няма да продава или дарява леки изтребители на Украйна, които да бъдат използвани за сваляне на дронове. Това заяви чешкият министър-председател Андрей Бабиш, цитиран от Ройтерс, като по този начин отхвърли идея, лансирана от президента Петър Павел.

          По време на посещение в Киев в петък президентът Павел заяви, че Прага би могла да предостави на Украйна няколко самолета, а през уикенда допълни, че Киев е предложил да закупи дозвукови изтребители L-159. Според него тези самолети биха могли да бъдат използвани ефективно срещу безпилотни летателни апарати.

          След правителствено заседание днес премиерът Бабиш обаче категорично отхвърли подобна възможност. Той подчерта, че чешката армия се нуждае от наличните самолети и страната не разполага с резервни машини.

          „Самолетите не могат да бъдат предоставени и нямаме други“, заяви Бабиш на пресконференция.

          Президентът Петър Павел е известен като твърд поддръжник на Киев. За разлика от него, Андрей Бабиш, който се върна на власт след победата на парламентарните избори миналата година, нееднократно е заявявал, че Чехия няма да предоставя военна помощ на Украйна.

          Потенциалната сделка за изтребителите L-159 бе разкритикувана и от коалиционните партньори на Бабиш от крайнодясната партия „Свобода и пряка демокрация“, които се обявиха против всякакви форми на военна подкрепа за Киев.

          Премиерът подчерта още, че позицията на Прага по този въпрос не представлява промяна. По думите му и предишното чешко правителство, което водеше по-проукраинска политика, също е отказало да предостави изтребители L-159 на Украйна.

