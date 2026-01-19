НА ЖИВО
          Правната комисия продължава да нищи промените в Изборния кодекс

          19 януари 2026 | 15:39 110
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Депутатите от парламентарната правна комисия се събират отново днес, за да продължат работата по ключовите промени в Изборния кодекс. Заседанието е фокусирано върху окончателното прецизиране на текстовете, които ще определят правилата за провеждане на изборите.

          Стоил Цицелков за Евроком: Промените в Изборния кодекс са силово налагане на правила с предизвестен победител

          Основен акцент в работата на комисията е приетото на второ четене предложение на „Има такъв народ“ (ИТН) за процедурата по изчистване на избирателните списъци от така наречените „мъртви души“. Според гласуваните текстове, актуализацията на списъците ще се извършва на базата на данните от последното национално преброяване, проведено от Националния статистически институт (НСИ) през 2021 г.

          Сериозни промени настъпват и по отношение на гласуването зад граница. Депутатите одобриха на второ четене предложението на „Възраждане“ за ограничаване на броя на изборните секции в държави, които са извън Европейския съюз. Новите правила предвиждат разкриването на до 20 секции за българи с право на глас извън сградите на дипломатическите и консулските представителства. От АПС веднага скочиха и реагираха негативно. Както е известно, подкрепата за тях идва основно и от вота в Турция.

          АПС: Таванът за секции извън ЕС е дискриминация и удар по правата на българите

          В рамките на обсъжданията правната комисия вече утвърди на второ четене и съществена промяна в начина на отчитане на вота. Машинното гласуване в досегашния му вид се премахва, като то се заменя с използването на специализирани устройства, предназначени за сканиране на хартиени бюлетини. Против тази промяна са депутатите от ПП-ДБ, които са категорични, че със сканиращите устройства не се променя нищо и че проблемите за честността не се решават, а се задълбочават.

