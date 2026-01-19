НА ЖИВО
      понеделник, 19.01.26
          ПРЕД ОСТАВКА: Какво ще се случи, ако президентът напусне поста си?

          19 януари 2026 | 14:57
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Конституцията на Република България ясно урежда хипотезата, при която президентът подаде оставка предсрочно. Съгласно чл. 97, ал. 1 пълномощията на президента и вицепрезидента се прекратяват предсрочно при подаване на оставка пред Конституционния съд, трайна невъзможност за изпълнение на правомощията поради тежко заболяване, при условията на чл. 103 (отстраняване чрез импийчмънт) или при смърт.

          В случаите на оставка или трайна невъзможност, прекратяването на мандата настъпва след установяване на обстоятелствата от Конституционния съд. Това означава, че оставката няма автоматично действие, а изисква формално произнасяне на съда.

          При предсрочно прекратяване на правомощията на президента, вицепрезидентът встъпва в длъжността държавен глава до края на мандата, без да се провеждат нови президентски избори. В този случай вицепрезидентът изпълнява всички конституционни правомощия на президента.

          Какво следва, ако и вицепрезидентът подаде оставка

          Ако обаче и вицепрезидентът подаде оставка или е в невъзможност да поеме функциите на държавен глава, Конституцията предвижда различен механизъм. Съгласно чл. 97, ал. 4, правомощията на президента се поемат временно от председателя на Народното събрание.

          В този случай държавата влиза в режим на извънредни президентски избори, като вотът за президент и вицепрезидент трябва да бъде произведен в двумесечен срок.

          Към момента вицепрезидентът Илияна Йотова не е правила публични изявления, които да навеждат на извод, че обмисля напускане на поста си. Няма и индикации от „Дондуков“ 2 за подобен сценарий, въпреки засилените спекулации около евентуална оставка на държавния глава.

