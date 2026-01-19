НА ЖИВО
          Предсрочни избори на хоризонта: търсенето на служебен премиер започна

          19 януари 2026
          
          След като през изминалата седмица процедурата по връчването на мандатите беше окончателно изчерпана, стана ясно, че България отива към поредни предсрочни парламентарни избори. Това логично изведе на преден план следващата ключова стъпка – избора на нов служебен министър-председател.

          Предстои да бъде съставен 106-ият кабинет, който ще управлява страната в служебен формат до провеждането на вота. Все още обаче не е ясно кога президентът ще започне официални разговори с потенциалните кандидати за поста.

          В т.нар. „домова книга“ фигурират 10 имена, но броят на предварителните откази продължава да нараства. Сред тях вече е и председателят на Народното събрание Рая Назарян, която в неделя за първи път публично заяви, че не би приела да оглави служебното правителство.

          Желязков: Не е моментът да правя равносметка Желязков: Не е моментът да правя равносметка

          Отказът ѝ допълнително стеснява кръга от възможни варианти и усложнява процеса по намиране на консенсусна фигура, която да поеме управлението в период на политическа нестабилност и предизборна кампания.

