Продадени са 5000 билета за срещата Лудогорец – Левски

Първите 5 000 билета за мача за Суперкупата на България, на който официциален партньор на БПФЛ е BET.bg, са продадени. Това обявиха от Професионалната футболна лига.

Двубоят между Лудогорец и Левски ще се играе на 3 февруари (вторник) от 18:00 часа на националния стадион „Васил Левски“.

По повод закупуването на пропуски от организацията написаха:

„Начини за закупуване на билети

На първоначален етап билетите се продават само в системата на Eventim.bg – ОНЛАЙН и на всички каси на Eventim в страната, както и в партньорските обекти – бензиностанции OMV, Orange, Technopolis и Български пощи.

Разпределение по сектори

Символичен домакин на срещата е Лудогорец. Привържениците на отбора ще бъдат настанени в:

Блок 9 на Сектор А

Блок 44 на Сектор Г

Привържениците на ПФК Левски София ще заемат:

Блокове 8, 13, 14 и 15 на Сектор А

както и целите Сектор Б и Сектор В

Цени на билетите

Сектор А – 25 евро

Сектор В – 15 евро

Сектор Б и Сектор Г – 10 евро

БПФЛ си запазва правото, при засилен интерес, да отвори допълнителни блокове на стадиона.

Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно с пълнолетен придружител, но нямат право на седящо място. За всички деца под 14 години е задължително попълването на декларация.

Важно за достъпа на феновете

БПФЛ обръща внимание, че привърженици, носещи отличителни знаци (атрибути) на единия отбор, няма да бъдат допускани до секторите, определени за фенове на другия отбор, независимо дали разполагат с валиден билет за съответния сектор.“