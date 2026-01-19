НА ЖИВО
          Проф. Милена Стефанова: Въвеждането на скенери при хартиеното гласуване не решава основните проблеми на изборния процес

          19 януари 2026 | 10:04 200
          Предложението за въвеждане на скенери при хартиеното гласуване не решава основните проблеми на изборния процес и създава допълнителни рискове за честността и доверието в изборите. Около това мнение се обединиха проф. Ваня Нушева, експерт по изборни системи, и проф. Милена Стефанова, политолог и преподавател, в студиото на „Здравей, България“.

          Според проф. Нушева скенерите не адресират ключови слабости на изборния процес, сред които контролираният вот и високият дял на недействителните бюлетини. По думите ѝ дори народните представители не са наясно с технологията, която предлагат.

          Нушева подчерта, че новият модел изисква сериозни промени – преформатиране на бюлетините, адаптиране на машините, яснота за начина на сканиране и за електронната памет на устройствата. „Всички тези детайли не са ясни, а за подобна реорганизация е необходимо време, с което в момента не разполагаме“, коментира тя.

          От своя страна проф. Милена Стефанова заяви, че начинът, по който политиците се опитват да наложат нова технология, е погрешен и допълнително подкопава доверието в изборния процес.

          По думите ѝ технологично не е възможно в толкова кратък срок да се въвежда нов модел на гласуване. „Това не бива да се допуска в никакъв случай, защото ще задълбочи съмненията в честността на изборите“, предупреди Стефанова.

          Като по-разумен подход в настоящия момент проф. Нушева посочи необходимостта от фокус върху човешкия фактор – по-добро обучение на членовете на секционните избирателни комисии, недопускане на необучени или компрометирани лица и пълноценно използване на функционалностите на вече съществуващите машини.

          „Българското общество в момента е разделено на две – привърженици на хартиеното и на машинното гласуване. На този етап е разумно да се запазят и двата вида“, каза тя.

          Сред основните въпросителни са избирателните списъци и използването на данни от преброяването. Според експертите съществува риск от разминавания между различни бази данни, което може да доведе до допълнително напрежение и съмнения.

          „Ако базата данни е грешна, това има потенциал за сериозен скандал“, предупреди проф. Стефанова.

