Липсата на категоричен отговор относно участието на държавния глава в предстоящата предизборна надпревара създава сериозно напрежение в политическата среда. Броени дни преди началото на кампанията за следващите избори, въпросът дали президентът ще се включи активно в партийната политика остава без ясен отговор. Според политическия анализатор проф. Огнян Минчев, това продължително отлагане и несигурност нанасят щети върху авторитета на институцията.

В своя анализ пред bTV политологът подчерта, че самото чудене дали ще се появи нова формация, оглавена или подкрепена от президента, до голяма степен ерозира статута на държавния глава. Според него неяснотата до последния момент дали ще видим Румен Радев на предсрочните избори допълнително подкопава легитимността на президентството като институция.

Проф. Минчев определи ситуацията като особено притеснителна заради дългия период на спекулации относно евентуалното предсрочно прекратяване на втория мандат на президента. Експертът изтъкна, че ако подобен сценарий се реализира, това би внесло яснота, но текущото състояние на изчакване е проблематично.

„Това е най-тревожният аспект на ситуацията и ако вече в продължение на толкова време се спекулира, че президентът може да прекъсне втория си мандат предсрочно и ако това се случи, ще има една яснота относно наистина начина, по който ще функционира партийната системата“, коментира проф. Огнян Минчев.

Анализаторът обърна внимание и на състоянието на партийната система у нас, отбелязвайки необходимостта от нови субекти за избирателите, които не се чувстват представени от настоящите играчи. Въпреки това той изрази скептицизъм относно капацитета на новите формации да защитят обществения интерес.

„Българската политическа система има нужда от нови политически платформи и предложения, но въпросът е доколко ще бъдат в състояние да убедят гражданите, че им предлага промяна в обществения интерес“, посочи Минчев.

В исторически план политологът направи паралел между настоящата ситуация с Румен Радев и поведението на бившия премиер Симеон Сакскобургготски в миналото, при когото също е имало период на неяснота и очакване дали ще се кандидатира за министър-председател.

По отношение на изборното законодателство, проф. Минчев изрази категорична позиция, че правилата не бива да се променят в последния момент. Той призова, ако се предвиждат промени в изборните правила, те да не важат за сегашните избори, а да бъдат въведени за следващия или по-следващия вот, за да се гарантира предвидимост на процеса.