      понеделник, 19.01.26
          Проф. Пламен Киров с прогноза: Какво ще се случи ако Радев и Йотова подадат оставка?

          19 януари 2026 | 09:42
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Все по-големи стават слуховете, че тази седмица  президентът Румен Радев ще обяви свой проект, напускайки президентството. Същият слух важи и за вицепрезидента Илияна Йотова.

          Председателят на НС ще започне да изпълнява функциите за президент, а неин заместник – на вицепрезидент. А иначе в рамките на два месеца се насрочват нови избори“, коментира процедурата проф. Пламен Киров, преподавател по конституционно право.

          Като подадат и двамата оставки, в една и съща партия ли ще отидат – не мисля. Йотова дори може да оглави БСП, а може и да е кандидат за президент“, коментира възможния сценарий той.

          „Ако Йотова не подаде оставка – то тя ще застъпи Румен Радев„, каза проф. Киров.

          Ако президентът подаде оставка, то трябва да я подаде пред Конституционния съд, допълни той.

          „Ако никой от домовата книга не иска да стане премиер, то няма как да се назначат предсрочни парламентарни избори.

