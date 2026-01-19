Проф. Пламен Киров с прогноза: Какво ще се случи ако Радев и Йотова подадат оставка?

Все по-големи стават слуховете, че тази седмица президентът Румен Радев ще обяви свой проект, напускайки президентството. Същият слух важи и за вицепрезидента Илияна Йотова.

„Председателят на НС ще започне да изпълнява функциите за президент, а неин заместник – на вицепрезидент. А иначе в рамките на два месеца се насрочват нови избори“, коментира процедурата проф. Пламен Киров, преподавател по конституционно право.

„Като подадат и двамата оставки, в една и съща партия ли ще отидат – не мисля. Йотова дори може да оглави БСП, а може и да е кандидат за президент“, коментира възможния сценарий той.

„Ако Йотова не подаде оставка – то тя ще застъпи Румен Радев„, каза проф. Киров.

Ако президентът подаде оставка, то трябва да я подаде пред Конституционния съд, допълни той.

„Ако никой от домовата книга не иска да стане премиер, то няма как да се назначат предсрочни парламентарни избори.„