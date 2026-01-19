НА ЖИВО
          Пропадна контролата между Черно море и Фратрия

          Това означава, че следващият съперник на "моряците" е Черноморец (Бургас)

          19 януари 2026 | 20:35 40
          Планираната за утре контролна среща между Черно море и Фратрия се отменя заради лошото време и замръзналия терен в Албена. Двата отбора трябваше да се изправят един срещу друг от 13:00 часа, но двубоят в крайна сметка няма да се състои.

          Това означава, че следващият съперник на „моряците“ е Черноморец (Бургас). Мачът е на 28 януари (сряда).

          За „братлетата“ също предстои сблъсък с „акулите“ – на 24.01 (събота).

