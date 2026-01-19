Пропадна контролата между Черно море и Фратрия

Планираната за утре контролна среща между Черно море и Фратрия се отменя заради лошото време и замръзналия терен в Албена. Двата отбора трябваше да се изправят един срещу друг от 13:00 часа, но двубоят в крайна сметка няма да се състои.

- Реклама -

Това означава, че следващият съперник на „моряците“ е Черноморец (Бургас). Мачът е на 28 януари (сряда).

За „братлетата“ също предстои сблъсък с „акулите“ – на 24.01 (събота).