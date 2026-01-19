ПСС: В планините е слънчево, но много студено

Добри са условията за туризъм в българските планини, но температурите остават ниски, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст.

Времето в планинските райони е ясно, тихо и слънчево, но студено. Температурите варират между минус 15 и минус 10 градуса, което изисква добра подготовка и подходяща екипировка от страна на туристите.

От ПСС отправят препоръка преди тръгване в планината да се проверява дали лифтовете и влековете в курортите работят, тъй като снежната покривка е с различна дебелина и условията не са еднакви навсякъде.

Подобна е и прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. От НИМХ съобщават, че в планините ще бъде предимно слънчево, но студено, като ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от изток-североизток.

Максималната температура на 1200 метра надморска височина ще бъде около минус 3 градуса, а на 2000 метра – около минус 9 градуса.

Планинските спасители напомнят, че при такива температури рискът от измръзване и хипотермия е реален, особено при по-дълъг престой на открито и силен вятър, и призовават туристите да се движат по маркирани маршрути и да не подценяват зимните условия.