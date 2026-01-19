Публикуваха SMS кореспонденцията между норвежкия премиер и Доналд Тръмп за Гренландия

Текстовото съобщение от норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, което предизвика нова вълна от гняв у текущия президент на САЩ Доналд Тръмп във връзка с Гренландия, беше публикувано публично.
Пълната кореспонденция е оповестена съгласно норвежкия Закон за достъп до обществена информация, съобщи The Independent.
Стьоре уточни, че е изпратил първоначалното съобщение от свое име и от името на финландския президент Александер Стуб, наричан „Алекс“.
Отговорът на Тръмп е изпратен 27 минути по-късно.
Норвегия се присъедини към още седем европейски съюзници, които потвърдиха солидарността си с Дания и народа на Гренландия след заплахите на Тръмп за анексиране на арктическия остров.
В съвместно изявлениеДания, Финландия, Франция, Германия, Нидерландия, Норвегия, Швеция и Великобритания заявиха:
Стьоре посочи още, че многократно е обяснявал на Тръмп, че Нобеловата награда за мир се присъжда от независим комитет, а не от норвежкото правителство.
Тазгодишният носител на наградата – Мария Корина Мачадо – подари отличието си на Тръмп в Белия дом миналата седмица, което накара Нобеловата фондация отново да подчертае, че награда не може да бъде прехвърляна, дори символично.
