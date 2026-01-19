НА ЖИВО
          НачалоЕвропаПолитика

          Публикуваха SMS кореспонденцията между норвежкия премиер и Доналд Тръмп за Гренландия

          19 януари 2026 | 21:09 701
          Снимка: БГНЕС
          Текстовото съобщение от норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, което предизвика нова вълна от гняв у текущия президент на САЩ Доналд Тръмп във връзка с Гренландия, беше публикувано публично.

          Пълната кореспонденция е оповестена съгласно норвежкия Закон за достъп до обществена информация, съобщи The Independent.

          Стьоре уточни, че е изпратил първоначалното съобщение от свое име и от името на финландския президент Александер Стуб, наричан „Алекс“.

          Текстово съобщение от министър-председателя Йонас Гар Стьоре до президента Доналд Тръмп, 18 януари, 15:48 ч. местно време в Осло:
          „Скъпи господин президент, скъпи Доналд – във връзка с контактите от двете страни на Атлантика – относно Гренландия, Газа, Украйна – и вчерашното ви съобщение за митата. Вие знаете нашата позиция по тези въпроси. Но ние смятаме, че всички трябва да работим за намаляване на напрежението и деескалация – случват се толкова много неща около нас, при които трябва да стоим заедно. Предлагаме разговор с вас по-късно днес – с двама ни или поотделно – дайте ни знак кое предпочитате! С най-добри пожелания – Алекс и Йонас“.

          Отговорът на Тръмп е изпратен 27 минути по-късно.

          Текстово съобщение от президента Доналд Тръмп до министър-председателя Йонас Гар Стьоре, 18 януари, 16:15 ч. местно време в Осло:
          „Скъпи Йонас: Като се има предвид, че вашата страна реши да не ми присъди Нобеловата награда за мир за това, че съм спрял 8 войни ПЛЮС, вече не чувствам задължение да мисля единствено за мира, макар той винаги да остава водещ, но сега мога да мисля и за това кое е добро и правилно за Съединените американски щати. Дания не може да защити тази земя от Русия или Китай, и защо изобщо има „право на собственост“ върху нея? Няма писмени документи, просто някаква лодка е акостирала там преди стотици години, но и ние сме имали лодки, които са акостирали там. Направил съм повече за НАТО от всеки друг човек от създаването му насам и сега НАТО трябва да направи нещо за Съединените щати. Светът не е сигурен, ако ние нямаме пълен и тотален контрол над Гренландия. Благодаря! Президент DJT“.

          Норвегия се присъедини към още седем европейски съюзници, които потвърдиха солидарността си с Дания и народа на Гренландия след заплахите на Тръмп за анексиране на арктическия остров.

          В съвместно изявление Дания, Финландия, Франция, Германия, Нидерландия, Норвегия, Швеция и Великобритания заявиха:

          „Като членове на НАТО ние сме ангажирани с укрепването на сигурността в Арктика като споделен трансатлантически интерес. Заплахите с мита подкопават трансатлантическите отношения и крият риск от опасна спирала на ескалация“.

          Стьоре посочи още, че многократно е обяснявал на Тръмп, че Нобеловата награда за мир се присъжда от независим комитет, а не от норвежкото правителство.

          Тазгодишният носител на наградата – Мария Корина Мачадоподари отличието си на Тръмп в Белия дом миналата седмица, което накара Нобеловата фондация отново да подчертае, че награда не може да бъде прехвърляна, дори символично.

          „След като една Нобелова награда бъде обявена, тя не може да бъде отменена, споделяна или прехвърляна на други лица. Решението е окончателно и остава в сила завинаги“, заявиха Норвежкият нобелов комитет и Норвежкият нобелов институт.

          - Реклама -

