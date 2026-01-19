Публикуваха SMS кореспонденцията между норвежкия премиер и Доналд Тръмп за Гренландия

Текстовото съобщение от норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, което предизвика нова вълна от гняв у текущия президент на САЩ Доналд Тръмп във връзка с Гренландия, беше публикувано публично.

Пълната кореспонденция е оповестена съгласно норвежкия Закон за достъп до обществена информация, съобщи The Independent.

Стьоре уточни, че е изпратил първоначалното съобщение от свое име и от името на финландския президент Александер Стуб, наричан „Алекс“.

Текстово съобщение от министър-председателя Йонас Гар Стьоре до президента Доналд Тръмп, 18 януари, 15:48 ч. местно време в Осло:

„Скъпи господин президент, скъпи Доналд – във връзка с контактите от двете страни на Атлантика – относно Гренландия, Газа, Украйна – и вчерашното ви съобщение за митата. Вие знаете нашата позиция по тези въпроси. Но ние смятаме, че всички трябва да работим за намаляване на напрежението и деескалация – случват се толкова много неща около нас, при които трябва да стоим заедно. Предлагаме разговор с вас по-късно днес – с двама ни или поотделно – дайте ни знак кое предпочитате! С най-добри пожелания – Алекс и Йонас“.

Отговорът на Тръмп е изпратен 27 минути по-късно.

Текстово съобщение от президента Доналд Тръмп до министър-председателя Йонас Гар Стьоре, 18 януари, 16:15 ч. местно време в Осло:

„Скъпи Йонас: Като се има предвид, че вашата страна реши да не ми присъди Нобеловата награда за мир за това, че съм спрял 8 войни ПЛЮС, вече не чувствам задължение да мисля единствено за мира, макар той винаги да остава водещ, но сега мога да мисля и за това кое е добро и правилно за Съединените американски щати. Дания не може да защити тази земя от Русия или Китай, и защо изобщо има „право на собственост“ върху нея? Няма писмени документи, просто някаква лодка е акостирала там преди стотици години, но и ние сме имали лодки, които са акостирали там. Направил съм повече за НАТО от всеки друг човек от създаването му насам и сега НАТО трябва да направи нещо за Съединените щати. Светът не е сигурен, ако ние нямаме пълен и тотален контрол над Гренландия. Благодаря! Президент DJT“.

Норвегия се присъедини към още седем европейски съюзници, които потвърдиха солидарността си с Дания и народа на Гренландия след заплахите на Тръмп за анексиране на арктическия остров.

В съвместно изявление Дания, Финландия, Франция, Германия, Нидерландия, Норвегия, Швеция и Великобритания заявиха:

„Като членове на НАТО ние сме ангажирани с укрепването на сигурността в Арктика като споделен трансатлантически интерес. Заплахите с мита подкопават трансатлантическите отношения и крият риск от опасна спирала на ескалация“.

Стьоре посочи още, че многократно е обяснявал на Тръмп, че Нобеловата награда за мир се присъжда от независим комитет, а не от норвежкото правителство.

Тазгодишният носител на наградата – Мария Корина Мачадо – подари отличието си на Тръмп в Белия дом миналата седмица, което накара Нобеловата фондация отново да подчертае, че награда не може да бъде прехвърляна, дори символично.