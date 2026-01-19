Президентът на Русия Владимир Путин е получил покана от САЩ да се присъедини към „Съвета за мир“ за Газа и Москва проучва тази възможност. Това съобщи пред журналистите говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

„Наистина, президентът Путин също е получил покана по дипломатически канали да се присъедини към този Съвет за мир. В момента изучаваме всички подробности по това предложение“, заяви представителят на руския държавен глава. „Надяваме се да се свържем с американската страна, за да изясним всички подробности“, добави той.

По-рано Руслан Желдибай, прессекретар на казахстанския лидер Касим-Жомарт Токаев, съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поканил казахстанския си колега да се присъедини към Съвета за мир за Газа, а Казахстан – да стане член-основател. По-рано беше съобщено, че лидерите на няколко други държави са получили покани от САЩ да се присъединят към този орган. Очаква се работата на Съвета да започне във втората фаза на мирния план, договорен през октомври 2025 г. от Израел и групировката ХАМАС, с посредничеството на Египет, Катар, САЩ и Турция.