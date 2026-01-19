НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Путин е получил покана от САЩ да се присъедини към „Съвета за мир“ за Газа

          19 януари 2026 | 11:59 300
          Владимир Путин
          Владимир Путин
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът на Русия Владимир Путин е получил покана от САЩ да се присъедини към „Съвета за мир“ за Газа и Москва проучва тази възможност. Това съобщи пред журналистите говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

          - Реклама -

          „Наистина, президентът Путин също е получил покана по дипломатически канали да се присъедини към този Съвет за мир. В момента изучаваме всички подробности по това предложение“, заяви представителят на руския държавен глава. „Надяваме се да се свържем с американската страна, за да изясним всички подробности“, добави той.

          По-рано Руслан Желдибай, прессекретар на казахстанския лидер Касим-Жомарт Токаев, съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поканил казахстанския си колега да се присъедини към Съвета за мир за Газа, а Казахстан – да стане член-основател. По-рано беше съобщено, че лидерите на няколко други държави са получили покани от САЩ да се присъединят към този орган. Очаква се работата на Съвета да започне във втората фаза на мирния план, договорен през октомври 2025 г. от Израел и групировката ХАМАС, с посредничеството на Египет, Катар, САЩ и Турция.

          Президентът на Русия Владимир Путин е получил покана от САЩ да се присъедини към „Съвета за мир“ за Газа и Москва проучва тази възможност. Това съобщи пред журналистите говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

          - Реклама -

          „Наистина, президентът Путин също е получил покана по дипломатически канали да се присъедини към този Съвет за мир. В момента изучаваме всички подробности по това предложение“, заяви представителят на руския държавен глава. „Надяваме се да се свържем с американската страна, за да изясним всички подробности“, добави той.

          По-рано Руслан Желдибай, прессекретар на казахстанския лидер Касим-Жомарт Токаев, съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поканил казахстанския си колега да се присъедини към Съвета за мир за Газа, а Казахстан – да стане член-основател. По-рано беше съобщено, че лидерите на няколко други държави са получили покани от САЩ да се присъединят към този орган. Очаква се работата на Съвета да започне във втората фаза на мирния план, договорен през октомври 2025 г. от Израел и групировката ХАМАС, с посредничеството на Египет, Катар, САЩ и Турция.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Столична община с 19 камиона в проблемните райони

          Екип Евроком -
          Столичната община продължава с интензивните действия по нормализиране на сметопочистването в трите най-засегнати района на София – „Подуяне“, „Слатина“ и „Люлин“. Днес, 19 януари...
          Война

          Редица украински области са на тъмно след поредните руски удари

          Иван Христов -
          В три области на Украйна са наложени аварийни прекъсвания на електрозахранването. Ситуацията в електропреносната мрежа на страната остава тежка след руския обстрел, съобщава УНИАН. Според...
          Политика

          Изненадващ ход на Тръмп: И Путин влиза в Съвета за мир в Газа

          Никола Павлов -
          Руският президент Владимир Путин е получил покана да се присъедини към т.нар. „Съвет за мир“, иницииран от президента на САЩ Доналд Тръмп, който има...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions