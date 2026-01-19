Путин обсъди „строителството на многополярния свят“ със Съвета за сигурност на Русия

Президентът Владимир Путин обсъди участието на Русия в изграждането на многополюсен свят с постоянните членове на Съвета за сигурност на страната. Руският външен министър Сергей Лавров произнесе основното слово, предава ТАСС.

„Днес имаме два въпроса. Единият се отнася до актуалните проблеми на сигурността, а другият – до нашето участие в изграждането на многополюсен свят и нашите действия в това отношение“, заяви държавният глава, като помоли външния министър да „изложи своите мисли по този въпрос“.

Освен Лавров, на първото заседание на Съвета за сигурност за годината присъстваха руският премиер Михаил Мишустин, председателят на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко, председателят на Държавната дума Вячеслав Володин, заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев, началникът на Администрацията на президента Антон Вайно, секретарят на Съвета за сигурност Сергей Шойгу, помощникът на президента Николай Патрушев, ръководителите на Министерството на вътрешните работи Владимир Колоколцев, ФСБ Александър Бортников, Службата за външно разузнаване Сергей Наришкин и специалният представител на президента по въпросите на опазването на околната среда, екологията и транспорта Сергей Иванов.