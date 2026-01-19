НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Путин обсъди „строителството на многополярния свят“ със Съвета за сигурност на Русия

          19 януари 2026 | 15:11 400
          Владимир Путин
          Владимир Путин
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Президентът Владимир Путин обсъди участието на Русия в изграждането на многополюсен свят с постоянните членове на Съвета за сигурност на страната. Руският външен министър Сергей Лавров произнесе основното слово, предава ТАСС.

          - Реклама -

          „Днес имаме два въпроса. Единият се отнася до актуалните проблеми на сигурността, а другият – до нашето участие в изграждането на многополюсен свят и нашите действия в това отношение“, заяви държавният глава, като помоли външния министър да „изложи своите мисли по този въпрос“.

          Освен Лавров, на първото заседание на Съвета за сигурност за годината присъстваха руският премиер Михаил Мишустин, председателят на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко, председателят на Държавната дума Вячеслав Володин, заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев, началникът на Администрацията на президента Антон Вайно, секретарят на Съвета за сигурност Сергей Шойгу, помощникът на президента Николай Патрушев, ръководителите на Министерството на вътрешните работи Владимир Колоколцев, ФСБ Александър Бортников, Службата за външно разузнаване Сергей Наришкин и специалният представител на президента по въпросите на опазването на околната среда, екологията и транспорта Сергей Иванов.

          Президентът Владимир Путин обсъди участието на Русия в изграждането на многополюсен свят с постоянните членове на Съвета за сигурност на страната. Руският външен министър Сергей Лавров произнесе основното слово, предава ТАСС.

          - Реклама -

          „Днес имаме два въпроса. Единият се отнася до актуалните проблеми на сигурността, а другият – до нашето участие в изграждането на многополюсен свят и нашите действия в това отношение“, заяви държавният глава, като помоли външния министър да „изложи своите мисли по този въпрос“.

          Освен Лавров, на първото заседание на Съвета за сигурност за годината присъстваха руският премиер Михаил Мишустин, председателят на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко, председателят на Държавната дума Вячеслав Володин, заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев, началникът на Администрацията на президента Антон Вайно, секретарят на Съвета за сигурност Сергей Шойгу, помощникът на президента Николай Патрушев, ръководителите на Министерството на вътрешните работи Владимир Колоколцев, ФСБ Александър Бортников, Службата за външно разузнаване Сергей Наришкин и специалният представител на президента по въпросите на опазването на околната среда, екологията и транспорта Сергей Иванов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          ВСУ контролират центъра на Купянск

          Иван Христов -
          Украинската групировка „Хартия“ държи под контрол централната част на град Купянск в Харковска област, както и сградата на градския съвет. Това съобщи командващият Националната...
          Война

          Руската армия унищожава групировката на ВСУ при Клебан-Биковския язовир

          Иван Христов -
          Руските войски унищожават разпръснати групировки на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) близо до Клебан-Биковския язовир при Константиновка в Донецка област, съобщи ръководителят на руските...
          Война

          Руският патриарх Кирил: Путин е искрено вярващ православен вожд

          Иван Христов -
          По време на службата, посветена на празника Богоявление Господне, патриархът на Москва и цяла Русия Кирил, заяви, че руският президент Владимир Путин е искрено...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions