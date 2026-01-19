НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИнциденти

          Расте броят на жертвите на влаковата катастрофа в Испания

          19 януари 2026 | 10:09 1010
          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Броят на жертвите при сблъсъка на два високоскоростни влака в Испания достигна 39 души, съобщава радиостанция COPE. По данни на испанското вътрешно министерство 152 души са ранени, като петима са в изключително тежко състояние, а 24-ма – в тежко.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал около 19:40 ч. местно време на 18 януари в населеното място Адамус, в провинция Кордоба. Влакът, пътуващ по линията Малага – Мадрид и превозващ 317 пътници, по неизяснени към момента причини е навлязъл в съседен коловоз, по който се е движел друг високоскоростен състав по маршрута Мадрид – Уелва.

          Най-малко 21 загинали и над 70 ранени при сблъсък на високоскоростни влакове в Южна Испания – ОБНОВЕНА Най-малко 21 загинали и над 70 ранени при сблъсък на високоскоростни влакове в Южна Испания – ОБНОВЕНА

          Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте определи случилото се като изключително необичайно.

          „Това е изключително странен инцидент. Произшествието е станало на участък, който беше обновен през май миналата година, а влакът, който е дерайлирал, е сравнително нов – на около четири години“, заяви Пуенте.

          На мястото на трагедията продължават да работят екипи на спешна помощ, пожарната и полицията, като спасителните действия и разследването на причините за катастрофата все още не са приключили. Испанските власти не изключват нито техническа повреда, нито човешка грешка, като повече яснота се очаква след приключване на първоначалния оглед и анализа на данните от системите за управление на движението.

          Испанското кралско семейство изрази съболезнования за жертвите на влаковата катастрофа в Андалусия Испанското кралско семейство изрази съболезнования за жертвите на влаковата катастрофа в Андалусия

          Броят на жертвите при сблъсъка на два високоскоростни влака в Испания достигна 39 души, съобщава радиостанция COPE. По данни на испанското вътрешно министерство 152 души са ранени, като петима са в изключително тежко състояние, а 24-ма – в тежко.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал около 19:40 ч. местно време на 18 януари в населеното място Адамус, в провинция Кордоба. Влакът, пътуващ по линията Малага – Мадрид и превозващ 317 пътници, по неизяснени към момента причини е навлязъл в съседен коловоз, по който се е движел друг високоскоростен състав по маршрута Мадрид – Уелва.

          Най-малко 21 загинали и над 70 ранени при сблъсък на високоскоростни влакове в Южна Испания – ОБНОВЕНА Най-малко 21 загинали и над 70 ранени при сблъсък на високоскоростни влакове в Южна Испания – ОБНОВЕНА

          Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте определи случилото се като изключително необичайно.

          „Това е изключително странен инцидент. Произшествието е станало на участък, който беше обновен през май миналата година, а влакът, който е дерайлирал, е сравнително нов – на около четири години“, заяви Пуенте.

          На мястото на трагедията продължават да работят екипи на спешна помощ, пожарната и полицията, като спасителните действия и разследването на причините за катастрофата все още не са приключили. Испанските власти не изключват нито техническа повреда, нито човешка грешка, като повече яснота се очаква след приключване на първоначалния оглед и анализа на данните от системите за управление на движението.

          Испанското кралско семейство изрази съболезнования за жертвите на влаковата катастрофа в Андалусия Испанското кралско семейство изрази съболезнования за жертвите на влаковата катастрофа в Андалусия
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Кирил Дмитриев: ЕС капитулира бързо за Гренландия

          Иван Христов -
          Кирил Дмитриев, специалният представител на президента на Русия по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди страни, изрази мнение, че капитулацията на ЕС е била...
          Култура

          За първи път в България: „Кадифеният“ глас на Луиджи Каталано ще звучи в София тази пролет

          Никола Павлов -
          „Кадифеният“ глас на изпълнителя Луиджи Каталано ще прозвучи за първи път в България, на 28 март 2026 г. на сцената на Sofia Live Club.Вратите...
          Общество

          Години след „Фукушима“: технически проблем спря рестарта на най-голямата АЕЦ в света

          Дамяна Караджова -
          Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO) обяви, че отлага рестарта на реактор в ядрената електроцентрала „Кашивазаки-Карива“
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions