Расте броят на жертвите на влаковата катастрофа в Испания

Броят на жертвите при сблъсъка на два високоскоростни влака в Испания достигна 39 души, съобщава радиостанция COPE. По данни на испанското вътрешно министерство 152 души са ранени, като петима са в изключително тежко състояние, а 24-ма – в тежко.

Инцидентът е станал около 19:40 ч. местно време на 18 януари в населеното място Адамус, в провинция Кордоба. Влакът, пътуващ по линията Малага – Мадрид и превозващ 317 пътници, по неизяснени към момента причини е навлязъл в съседен коловоз, по който се е движел друг високоскоростен състав по маршрута Мадрид – Уелва.

Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте определи случилото се като изключително необичайно.

„Това е изключително странен инцидент. Произшествието е станало на участък, който беше обновен през май миналата година, а влакът, който е дерайлирал, е сравнително нов – на около четири години“, заяви Пуенте.

На мястото на трагедията продължават да работят екипи на спешна помощ, пожарната и полицията, като спасителните действия и разследването на причините за катастрофата все още не са приключили. Испанските власти не изключват нито техническа повреда, нито човешка грешка, като повече яснота се очаква след приключване на първоначалния оглед и анализа на данните от системите за управление на движението.