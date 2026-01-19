НА ЖИВО
          Война

          Редица украински области са на тъмно след поредните руски удари

          19 януари 2026 | 11:48
          В три области на Украйна са наложени аварийни прекъсвания на електрозахранването. Ситуацията в електропреносната мрежа на страната остава тежка след руския обстрел, съобщава УНИАН.

          Според „Полтаваобленерго“, аварийните прекъсвания на електрозахранването в Полтава и околния регион са наложени в 7:03 ч. сутринта на 19 януари. Служители на енергийната компания казват, че ограниченията са наложени поради „последиците от руските атаки срещу енергийни съоръжения“.

          Сумска област също временно ще бъде без почасови графици за прекъсване на електрозахранването. Според „Сумиобленерго“, аварийни прекъсвания на електрозахранването в региона са наложени в 7:03 ч. сутринта в понеделник. Както и в Полтавска област, ограниченията са наложени поради последствията от руските удари срещу енергийния сектор.

          Аварийните прекъсвания на електрозахранването са се завърнали и в части от Харковска област. „Харковобленерго“ съобщава, че в Харков и околния регион „са приложени графици за аварийни прекъсвания на електрозахранването, за да се стабилизира ситуацията в електропреносната мрежа“. В изявлението се отбелязва също, че почасовите графици за прекъсване на електрозахранването остават в сила.

          Аварийните прекъсвания на електрозахранването продължават и в части от Одеска област. Както обясни ДТЕК Одески електрически мрежи, аварийните прекъсвания продължават да се прилагат в райони, където енергийното оборудване физически не може да предава необходимото количество електроенергия. Останалата част от Одеска област вече работи по почасови графици за прекъсване.

          Киев и част от Киевска област ще продължат да работят без почасови графици за прекъсване. Аварийните прекъсвания в столицата продължават от 13 януари, отбеляза ДТЕК.

          Прекъсванията на електрозахранването ще продължат да се случват непредвидимо и в Броварския, Борисполския и част от Бучанския район на Киевска област.

