Реза Пахлави обяви намерение да се завърне в Иран на фона на масови протести

Реза Пахлави, синът на последния ирански шах, свален по време на Ислямската революция през 1979 г., заяви, че възнамерява да се завърне в Иран от изгнание в САЩ, съобщава ДПА. Той не посочи конкретни срокове, като остава неясно дали ще му бъде позволено да влезе в страната и какви биха били последиците за него като опозиционен политик.

В видеообръщение, публикувано в X, Пахлави заяви, че иранското общество търси нова посока и настоя за политическа промяна:

„Народът на Иран иска нов, надежден път напред. Битката в Иран днес е между окупация и освобождение. Иранският народ ме призова да поема водачеството. Той се е надигнал, за да си върне страната. Историята ще почете онези, които застанат на тяхна страна. Аз ще се завърна.“

Изявлението му идва на фона на нарастващо обществено напрежение в страната. В края на декември в Иран избухнаха протести срещу задълбочаващата се икономическа криза и рязко растящата инфлация, които бързо прераснаха в по-широки демонстрации срещу властите в Ислямската република.