Румен Радев подава оставка. Иска прошка и се обръща за последно като президент (на живо)

Президентът Румен Радев прави обръщение към нацията. Предположенията цял ден бяха, че той ще обяви, че напуска президентството и се впуска в политическата надпревара за предстоящите парламентарни избори.

Още с първото изречение той заяви, че говори за последно като президент. Поиска прошка от хората и очерта тежката политическа реалност. Подчерта, че българската политика се случва извън институциите. Очаквайте цялато слово на Румен Радев.

Сайтът Евроком излъчва на живо словото на държавния глава.