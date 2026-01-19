НА ЖИВО
          Начало

          Румен Радев подава оставка. Иска прошка и се обръща за последно като президент (на живо)

          19 януари 2026 | 18:40
          Румен Радев подава оставка. Иска прошка и се обръща за последно като президент (на живо)
          Румен Радев с обръщение към нацията (очаквайте на живо в 19 ч.)
          Президентът Румен Радев прави обръщение към нацията. Предположенията цял ден бяха, че той ще обяви, че напуска президентството и се впуска в политическата надпревара за предстоящите парламентарни избори.

          Още с първото изречение той заяви, че говори за последно като президент. Поиска прошка от хората и очерта тежката политическа реалност. Подчерта, че българската политика се случва извън институциите. Очаквайте цялато слово на Румен Радев.

          Сайтът Евроком излъчва на живо словото на държавния глава.

          Президентът Румен Радев прави обръщение към нацията. Предположенията цял ден бяха, че той ще обяви, че напуска президентството и се впуска в политическата надпревара за предстоящите парламентарни избори.

          Още с първото изречение той заяви, че говори за последно като президент. Поиска прошка от хората и очерта тежката политическа реалност. Подчерта, че българската политика се случва извън институциите. Очаквайте цялато слово на Румен Радев.

          Сайтът Евроком излъчва на живо словото на държавния глава.

