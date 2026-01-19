Румен Радев подава оставка. Иска прошка и се обръща за последно като президент (на живо)

19 януари 2026 | 18:40
Президентът Румен Радев прави обръщение към нацията. Предположенията цял ден бяха, че той ще обяви, че напуска президентството и се впуска в политическата надпревара за предстоящите парламентарни избори.
Още с първото изречение той заяви, че говори за последно като президент. Поиска прошка от хората и очерта тежката политическа реалност. Подчерта, че българската политика се случва извън институциите. Очаквайте цялато слово на Румен Радев.
Сайтът Евроком излъчва на живо словото на държавния глава.
