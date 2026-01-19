НА ЖИВО
          Румен Радев свиква спешна среща на екипа си преди обръщението към нацията

          19 януари 2026 | 16:00
          Снимка: БГНЕС
          Президентът Румен Радев събира представителите на своята администрация в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 в 17:00 часа. Информацията за извънредното събиране бе съобщена от OFFNews.

          Срещата е насрочена точно два часа преди планираното обръщение на държавния глава към българския народ. За предстоящото изявление от прессекретариата на президентството информираха официално по-рано през деня, в 14:00 часа.

          ИЗВЪНРЕДНО: Радев ще направи обръщение тази вечер

          Към момента на администрацията не е обявен официалният повод за събирането в 17:00 часа. Сред служителите на президентската институция се обсъждат различни хипотези, като преобладаващото мнение е, че държавният глава възнамерява да благодари на екипа си за досегашната служба. Тези нагласи са пряко свързани с очакванията, че Радев може да обяви намерението си да се яви на парламентарните избори.

          Спекулациите относно това дали Румен Радев ще участва в политическата надпревара на изборите през пролетта продължават да се засилват, въпреки че все още липсва официално потвърждение на тези намерения. Началото на обръщението на президента е фиксирано за 19:00 часа. 

          Сайтът на Евроком ще излъчва на живо обръщението! 

          

