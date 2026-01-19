НА ЖИВО
      понеделник, 19.01.26
          Война

          Русия нанесе ракетен удар по обект от критичната инфраструктура в Харков

          19 януари 2026 | 11:42
          Иван Христов
          Руснаците нанесоха масиран удар по втория по големина град в Украйна – Харков, използвайки балистични ракети и управляеми авиационни бомби. Няколко експлозии разтърсиха града след 9:50 ч. сутринта на 19 януари, след като украинските военновъздушни сили обявиха заплаха от балистични ракети в северната и източната част на страната, предава „Зеркало недели“.

          В 10:00 ч. сутринта кметът Игор Терехов съобщи, че е регистриран удар в Слободски район на Харков. Впоследствие в града бяха чути още експлозии. Градоначалникът добави, че в града са регистрирани и други „входящи удари“.

          След като балистичната заплаха отмина, Терехов написа, че руснаците са атакували обект от критична инфраструктура с няколко ракети. В резултат на атаката обектът е претърпял значителни щети.

          Кметът съобщи също, че отломки от руски дрон са паднали в Новобаварски район на града. Няма жертви.

          Олег Синегубов, началник на Харковската регионална военна администрация, добави, че в момента няма съобщения за жертви в резултат на атаката. Всички служби за спешна помощ вече са на място.

          През последните няколко дни руските сили няколко пъти обстрелваха Харков с ракети. На 15 януари ракетна атака унищожи важен обект от критичната енергийна инфраструктура. А на 17 януари бе предприета нова атака срещу инфраструктурата на града. Тогава кметът Игор Терехов заяви, че възстановяването на отоплението и електричеството в Харков става все по-трудно, тъй като нови обстрели и разрушения незабавно „изяждат“ всеки потенциал за стабилизиране.

