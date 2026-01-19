НА ЖИВО
          Война

          Руската армия е на 30 километра от Славянск

          19 януари 2026 | 09:56
          Руски войници
          Руски войници
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          След превземането на Закотне, руската армия се приближили до Славянск и разстоянието до града е приблизително 30 километра, съобщава Денис Пушилин, ръководител на руските власти в Донецк, предава ТАСС.

           „Славянско, Краснолиманско направление, така да се каже. След освобождението на Закотне виждаме нашите части да се приближават към Славянск. Сега до самия Славянск остават приблизително 30 километра“, заяви Пушилин.

          Според него настъплението на руските части на това направление продължава. Пушилин подчерта, че превземането на Закотне е важен етап от настъплението. Очаква се по-нататъшно развитие на събитията в района на Славянск.

