Руските войски унищожават разпръснати групировки на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) близо до Клебан-Биковския язовир при Константиновка в Донецка област, съобщи ръководителят на руските власти в Донецк Денис Пушилин в ефира на „Россия-24“.

„Наблюдаваме подобрение в позицията близо до Клебан-Биковския язовир, северната му част. Все още засичаме разпръснати групи на противника в гористи местности, но нашите подразделения идентифицират тези групи и неутрализират дейността им“, заяви Пушилин.