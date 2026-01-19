НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руската армия унищожава групировката на ВСУ при Клебан-Биковския язовир

          19 януари 2026 | 14:22 220
          Руската армия
          Руската армия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руските войски унищожават разпръснати групировки на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) близо до Клебан-Биковския язовир при Константиновка в Донецка област, съобщи ръководителят на руските власти в Донецк Денис Пушилин в ефира на „Россия-24“.

          - Реклама -

          „Наблюдаваме подобрение в позицията близо до Клебан-Биковския язовир, северната му част. Все още засичаме разпръснати групи на противника в гористи местности, но нашите подразделения идентифицират тези групи и неутрализират дейността им“, заяви Пушилин.

          Руските войски унищожават разпръснати групировки на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) близо до Клебан-Биковския язовир при Константиновка в Донецка област, съобщи ръководителят на руските власти в Донецк Денис Пушилин в ефира на „Россия-24“.

          - Реклама -

          „Наблюдаваме подобрение в позицията близо до Клебан-Биковския язовир, северната му част. Все още засичаме разпръснати групи на противника в гористи местности, но нашите подразделения идентифицират тези групи и неутрализират дейността им“, заяви Пушилин.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          ВСУ контролират центъра на Купянск

          Иван Христов -
          Украинската групировка „Хартия“ държи под контрол централната част на град Купянск в Харковска област, както и сградата на градския съвет. Това съобщи командващият Националната...
          Война

          Руският патриарх Кирил: Путин е искрено вярващ православен вожд

          Иван Христов -
          По време на службата, посветена на празника Богоявление Господне, патриархът на Москва и цяла Русия Кирил, заяви, че руският президент Владимир Путин е искрено...
          Война

          Руснаците громят ВСУ с рекордно количество авиационни бомби на Южния фронт

          Иван Христов -
          През последните 24 часа руските войски са използвали „рекорден“ брой управляеми авиационни бомби (ФАБ/КАБ) на Южния фронт на войната в Украйна. По-конкретно, са регистрирани...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions