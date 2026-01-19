Руският патриарх Кирил: Путин е искрено вярващ православен вожд

По време на службата, посветена на празника Богоявление Господне, патриархът на Москва и цяла Русия Кирил, заяви, че руският президент Владимир Путин е искрено вярващ православен вожд, предава ТАСС.

Главата на Руската православна църква подчерта, че настоящото ръководство на страната проявява забележително позитивно отношение към църквата, позволявайки свободното изповядване на вярата.

„Стигнахме до време, когато начело на нашата държава е Владимир Владимирович, който е истински православен, а не, както се казвал, по протокол. Той е православен вожд по убеждение“, заяви патриархът. Той добави, че настоящите промени в страната са станали възможни благодарение на молитвите на мъченици и светци, чрез които Божията благодат „е слязла върху нашата страна, някога измъчвана от атеизъм“.