Руснаците громят ВСУ с рекордно количество авиационни бомби на Южния фронт

През последните 24 часа руските войски са използвали „рекорден“ брой управляеми авиационни бомби (ФАБ/КАБ) на Южния фронт на войната в Украйна. По-конкретно, са регистрирани 106 удара с ФАБ. Това съобщи Владислав Волошин, говорител на Силите за отбрана на Юга на Украйна, в ефира на „Суспилне“.

По-специално, ситуацията в сектора Гуляйполе остава приблизително същата от няколко дни поред.

„Врагът продължава да осъществява бойни стълкновения и щурмове на същото ниво. Използването на дронове FPV леко се е увеличило. И през последните 24 часа сме регистрирали 1800 удара с тях на юг. Освен това, през последните 24 часа е регистриран рекорден брой управляеми авиобомби – 106 КАБ са поразили населени места и позиции на ВСУ на юг“, подчерта Волошин.

Според него ситуацията е доста сложна в няколко района на фронта, особено в района около град Гуляйполе и околните села Зеленое и Варваровка.

„Врагът продължава опитите си да обходи и обгради Гуляйполе от север, отрязвайки го от други логистични маршрути и останалата част от Украйна. Врагът продължава и щурмовите си операции южно от Гуляйполе, където продължават ожесточени боеве, но не е постигнал успех. Нашите части провеждат там операции по търсене и поразяване. Врагът се унищожава“, подчерта Волошин.

Волошин уточни, че в районите на Гуляйполе и Орехов тактиката на руските войски включва предимно използването на малки пехотни групи и изпращането на инфилтрационни групи дълбоко в украинската отбрана.

Според него боевете северно и южно от Гуляйполе са по същество едни и същи.

„Врагът се опитва да проникне възможно най-дълбоко в нашата отбрана, на нашата територия. Фронтовата линия не е непрекъсната… И в тези пространства между нашите позиции врагът се опитва да проникне, да ни застане зад гърба и да започне да развива щурмови операции там, идвайки отзад. Трябва да унищожим тези групировки. Всеки ден провеждаме около 15 до 20 операции по търсене и унищожаване, ликвидирайки вражеските инфилтрационни групи“, подчерта Волошин.

Ситуацията се усложнява и от студеното зимно време.

В района на Степногорск руската армия също се опитва да извърши инфилтрационни операции. Руснаците се опитват да поемат контрол над този град. Те се опитват да се закрепят и в покрайнините на Приморское. Ако Русия успее да осигури тези позиции, тя ще може да напредне към покрайнините на Запорожие.