Руснаците превзеха Павловка и Новопавловка

Руската армия е взела под контрол населените места Павловка в Запорожка област и Новопавловка в Донецка област, съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

Уточнява се, че Павловка в Запорожка област е превзета от части на групировка войски „Днепър по време на активни операции, а Новопавловка в Донецка област е освободена от части на групировката войски „Център“ в резултат на решителни действия.