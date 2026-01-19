Сблъсъци край Ракка ден след договореното примирие между Дамаск и кюрдските сили

Сблъсъци между правителствените войски и водените от кюрди Сирийски демократични сили (СДС) са избухнали в понеделник вечерта близо до град Ракка в Северна Сирия, съобщи наблюдател, само ден след като страните обявиха споразумение за прекратяване на огъня.

- Реклама -

Кореспондентът на АФП в Ракка съобщи за звуци от тежки бомбардировки, докато Сирийският център за наблюдение на правата на човека информира за:

„Сблъсъци между правителствените сили и Сирийските демократични сили, разположени в затвора Ал-Актан“,

намиращ се в покрайнините на града. По данни на организацията правителствените сили са обстрелвали и военна позиция на СДС северно от Ракка.

Кюрдски източник, запознат с разговорите и пожелал анонимност, заяви пред АФП, че в понеделник са се провели преки преговори между сирийския президент Ахмед ал-Шараа и командира на СДС Мазлум Абди, но те „не са били положителни“, въпреки обявеното по-рано примирие.