      понеделник, 19.01.26
          Война

          Сблъсъци край Ракка ден след договореното примирие между Дамаск и кюрдските сили

          19 януари 2026 | 23:34 110
          Снимка: Reuters
          Красимир Попов
          Сблъсъци между правителствените войски и водените от кюрди Сирийски демократични сили (СДС) са избухнали в понеделник вечерта близо до град Ракка в Северна Сирия, съобщи наблюдател, само ден след като страните обявиха споразумение за прекратяване на огъня.

          Кореспондентът на АФП в Ракка съобщи за звуци от тежки бомбардировки, докато Сирийският център за наблюдение на правата на човека информира за:

          „Сблъсъци между правителствените сили и Сирийските демократични сили, разположени в затвора Ал-Актан“,

          намиращ се в покрайнините на града. По данни на организацията правителствените сили са обстрелвали и военна позиция на СДС северно от Ракка.

          Кюрдски източник, запознат с разговорите и пожелал анонимност, заяви пред АФП, че в понеделник са се провели преки преговори между сирийския президент Ахмед ал-Шараа и командира на СДС Мазлум Абди, но те „не са били положителни“, въпреки обявеното по-рано примирие.

