Сблъсъци край Ракка ден след договореното примирие между Дамаск и кюрдските сили

Сблъсъци между правителствените войски и водените от кюрди Сирийски демократични сили (СДС) са избухнали в понеделник вечерта близо до град Ракка в Северна Сирия, съобщи наблюдател, само ден след като страните обявиха споразумение за прекратяване на огъня.
Кореспондентът на АФП в Ракка съобщи за звуци от тежки бомбардировки, докато Сирийският център за наблюдение на правата на човека информира за:
намиращ се в покрайнините на града. По данни на организацията правителствените сили са обстрелвали и военна позиция на СДС северно от Ракка.
Кюрдски източник, запознат с разговорите и пожелал анонимност, заяви пред АФП, че в понеделник са се провели преки преговори между сирийския президент Ахмед ал-Шараа и командира на СДС Мазлум Абди, но те „не са били положителни“, въпреки обявеното по-рано примирие.
