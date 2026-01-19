НА ЖИВО
      понеделник, 19.01.26
          Сенегал спечели Купата на Африка

          19 януари 2026 | 01:05
          Сенегал спечели Купата на Африка. На финала „лъвовете от Таранга“ победиха домакините от Мароко с 1:0 след продължения.

          В герой се превърна нападателят на испанския Виляреал Папе Гей, който вкара единственото попадение в 94-ата минута. В ролята на грешник пък влезе Браим Диас, който пропусна дузпа в последните секунди на редовното време.

          Сблъсъкът в Рабат обаче ще се запомни с нечуван скандал. При резултат 0:0 в 8-ата минута на добавеното време главният съдия Жан-Жак Нгамбо Нгала от ДР Конго даде дузпа за домакините (по-рано отмени и гол на сенегалците). Защитникът на Уест Хям Малик Диуф дръпна за рамото Браим Диас и реферът посочи „бялата точка“. 

          Това решение предизвика бурна реакция от страна на футболистите на Сенегал. Те наобиколиха рефера и започнаха да го блъскат и да му искат обяснение.
          Последваха минути на разгорещени блъсканици и дебати между играчи, съдия и треньорски щабове. Протестът достигна връхната си точка, когато селекционерът им Папе Тиау нахлу на игрището и призова своите играчи да се прибират в съблекалнята.

          Всички сенегалци, с изключение на звездата Садио Мане, послушаха съвета му и напуснаха терена. Бившият нападател на Ливърпул обаче прояви здрав разум и започна да увещава треньорския щаб и съотборниците да се завърнат. Циркът продължи няколко минути и приключи с решението на сенегалците все пак да продължат мача след 15-минутно прекъсване. 

          Разконцентрираният от скандала Браим Диас обаче изпълни по глупав начин дузпата в стил „Паненка“ и изпрати топката в ръцете на Едуар Менди.

          Така мачът отиде в продължения…

          В 94-ата минута обърканата защита на домакините допусна Папе Гай да пробие и да прониже отличния до момента вратар Бону – 1:0 за Сенегал!


          Домакините не са печелили трофея от 1976 година. “Лъвовете на Теранга” пък спечелиха трофея за последно през 2021-а, преди сега да го завоюват отново.

          ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!

