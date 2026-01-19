Силно слънчево изригване: плазмено изхвърляне лети към Земята, възможна мощна магнитна буря до 24 часа

Към Земята се насочва голямо изхвърляне на коронална маса (CME), след като Слънцето е произвело силно изригване от клас X, съобщава Space.com. Според прогнозите ударът върху магнитосферата на Земята е възможен в следващите 24 часа.

Експертите предупреждават за вероятна силна (G3) или дори много силна (G4) геомагнитна буря. При подобен сценарий северното сияние може да стане видимо не само в полярните райони, но и значително по-на юг от обичайното.

Слънчево изригване от клас X при различни дължини на вълната на светлината Снимка NASASDO

Предсказването на реалното въздействие на CME е изключително трудно, тъй като силата на геомагнитната буря зависи от скоростта, посоката и най-вече от магнитната ориентация на плазмения облак.

Ако магнитното поле на CME е насочено на юг, то взаимодейства по-ефективно с магнитното поле на Земята и може да предизвика силна буря. При северна ориентация обаче голяма част от енергията се „отблъсква“, а ефектът остава по-слаб. В някои случаи смесени магнитни полета водят до периодични пикове на геомагнитна активност. Точната ориентация може да се определи едва когато CME се доближи до планетата.

Освен короналното изхвърляне е регистрирано и мощно слънчево изригване от клас X1.9 – най-високият възможен клас. Съобщава се, че то е причинило значителни радиосмущения, основно над Северна и Южна Америка.

Какво представляват магнитните бури

Коронарните изхвърляния на маса CME се движат от повърхността на Слънцето към Земята през космоса

Снимка Hayley BrickerEarthScope

CME е гигантско плазмено изхвърляне, носещо собствено магнитно поле. При сблъсък с магнитосферата на Земята то може да предизвика геомагнитна буря от ниво G1 до G5.

Бурите от клас G3–G4 са способни да нарушат работата на спътници, да влошат GPS навигацията, да увеличат атмосферното съпротивление за космически апарати и значително да разширят зоната на видимост на полярните сияния до средни географски ширини.