Слави Трифонов приветства Румен Радев на политическия терен

Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов приветства Румен Радев с „добре дошъл“ на политическия терен в България, минути след като Радев обяви, че напуска поста на държавен глава.

„Приветствам господин Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България“, написа Трифонов. - Реклама -

В публикацията си той очерта и основните политически позиции на партията си.

„Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната“, заяви Трифонов.

Той подчерта, че „Има такъв народ“ е ясно позиционирана като дясна, традиционна и консервативна партия, с категорични позиции по въпросите за националната идентичност, сигурността и миграцията.