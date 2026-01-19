НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 19.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Слави Трифонов приветства Румен Радев на политическия терен

          19 януари 2026 | 20:35 240
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов приветства Румен Радев с „добре дошъл“ на политическия терен в България, минути след като Радев обяви, че напуска поста на държавен глава.

          „Приветствам господин Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България“, написа Трифонов.

          - Реклама -

          В публикацията си той очерта и основните политически позиции на партията си.

          „Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната“, заяви Трифонов.

          Той подчерта, че „Има такъв народ“ е ясно позиционирана като дясна, традиционна и консервативна партия, с категорични позиции по въпросите за националната идентичност, сигурността и миграцията.

          Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов приветства Румен Радев с „добре дошъл“ на политическия терен в България, минути след като Радев обяви, че напуска поста на държавен глава.

          „Приветствам господин Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България“, написа Трифонов.

          - Реклама -

          В публикацията си той очерта и основните политически позиции на партията си.

          „Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната“, заяви Трифонов.

          Той подчерта, че „Има такъв народ“ е ясно позиционирана като дясна, традиционна и консервативна партия, с категорични позиции по въпросите за националната идентичност, сигурността и миграцията.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ПП-ДБ: Нашите позиции са ясни, предстои Румен Радев да заяви своите

          Красимир Попов -
          Нашите позиции са ясни, предстои Румен Радев да заяви своите, заяви Надежда Йорданова от ПП-ДБ, предаде репортер на БГНЕС. „Румен Радев става от утре участник...
          Политика

          Извънредно: Президентът подава оставка след 9 години на поста и обявява нова битка (ВИДЕО)

          Екип Евроком -
          Държавният глава обяви в извънредно обръщение към нацията, че утре официално се оттегля от поста си. След девет години на „Дондуков“ 2 и поредица...
          Политика

          Борисов: Радев се държи като партиен лидер

          Никола Павлов -
          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини текущия президент на Америка Доналд Тръмп? — не, тук е българският президент — президента Румен Радев, че се...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions