Слави Трифонов приветства Румен Радев на политическия терен

19 януари 2026 | 20:35
Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов приветства Румен Радев с „добре дошъл“ на политическия терен в България, минути след като Радев обяви, че напуска поста на държавен глава.
В публикацията си той очерта и основните политически позиции на партията си.
Той подчерта, че „Има такъв народ“ е ясно позиционирана като дясна, традиционна и консервативна партия, с категорични позиции по въпросите за националната идентичност, сигурността и миграцията.
