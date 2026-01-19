След нападението в Павликени: остър сигнал от лекарските асистенти и фелдшерите

Само в рамките на четири дни това е второто нападение над фелдшер от ЦСМП – Велико Търново, а за по-малко от месец – третият случай на насилие над медицински специалист в областта. Повод за острата реакция стана поредният инцидент, след който Българският съюз на лекарските асистенти и фелдшерите (БСЛАФ) излезе с официална позиция.

Последният случай е от 18 януари, когато по време на дежурство във Филиала за спешна медицинска помощ в Полски Тръмбеш фелдшер е бил нападнат от пациент, докато му оказва спешна медицинска помощ. Подаден е сигнал до полицията, която е реагирала незабавно. Нападателят е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

„Насилието над медицински специалисти се е превърнало в тревожна тенденция, а липсата на адекватна защита на работещите в спешните центрове излага нашите колеги на постоянен риск. Ако тази тенденция не бъде прекъсната навреме, следващият случай може да не завърши „само“ с удари“, посочват от БСЛАФ.

От съюза подчертават, че агресията срещу медици не засяга единствено тяхната лична безопасност, а представлява риск и за пациентите, както и за сигурността на цялото общество.

„Насилието срещу медицински специалисти е пряка заплаха както за тяхната безопасност, така и за качеството и навременността на оказваната медицинска помощ. Работата под заплахи и удари е недопустима в една функционираща здравна система“, се казва още в позицията.

БСЛАФ призовава компетентните институции за незабавни действия, с които да бъдат осигурени реално безопасни условия на труд в спешните центрове в страната, като за пореден път насочва вниманието на Министерството на здравеопазването към проблема.

„Очакваме и настояваме за ефективни мерки за превенция и нулева толерантност към агресията срещу нашите колеги. Защитата на медицинските специалисти не може повече да бъде отлагана“, подчертават от съюза.

Сред конкретните мерки, които БСЛАФ настоява да бъдат въведени, са индивидуални паник бутони за всички екипи на терен, осигуряващи бърза връзка с колеги, координационните централи и органите на реда. Предлага се и оборудване на екипите с боди камери.

„Боди камерите следва да се използват при ясна законова рамка, с предварителна информираност и ограничена употреба – например при нощни смени и при работа с високорискови пациенти“, уточняват от БСЛАФ.

От съюза напомнят, че още в първата година от създаването си са подготвили обучения за управление и деескалация на конфликти, работа с психично болни пациенти, разпознаване на ранни признаци на агресия и действия при масови инциденти. Обученията ще се реализират активно през 2026 г. в цялата страна.