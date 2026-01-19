НА ЖИВО
          След отхвърлянето на 100% машинно гласуване, промените в Изборния кодекс продължават

          19 януари 2026 | 07:34 270
          Снимка: БГНЕС
          Работата по промените в Изборния кодекс в Народното събрание продължава, като депутатите вече отхвърлиха предложението на ПП–ДБ за изцяло машинно гласуване.

          Народните представители приеха да има максимум 20 избирателни секции в държави извън Европейския съюз, с изключение на секциите в дипломатическите и консулските представителства. Решено беше още данните от последното преброяване на Националния статистически институт да се използват при изготвянето на избирателните списъци.

          Сред най-оспорваните текстове остава предложението на част от управляващото мнозинство за въвеждане на сканиращи устройства при отчитането на вота. От БСП настояват скенерите първо да бъдат тествани, а реалното им прилагане да бъде отложено за 2027 година.

          Очаква се през тази седмица Правната комисия да излезе с окончателна позиция по спорните текстове и начина на гласуване на предстоящите избори.

