След отхвърлянето на 100% машинно гласуване, промените в Изборния кодекс продължават

Работата по промените в Изборния кодекс в Народното събрание продължава, като депутатите вече отхвърлиха предложението на ПП–ДБ за изцяло машинно гласуване.

Народните представители приеха да има максимум 20 избирателни секции в държави извън Европейския съюз, с изключение на секциите в дипломатическите и консулските представителства. Решено беше още данните от последното преброяване на Националния статистически институт да се използват при изготвянето на избирателните списъци.

Сред най-оспорваните текстове остава предложението на част от управляващото мнозинство за въвеждане на сканиращи устройства при отчитането на вота. От БСП настояват скенерите първо да бъдат тествани, а реалното им прилагане да бъде отложено за 2027 година.

Очаква се през тази седмица Правната комисия да излезе с окончателна позиция по спорните текстове и начина на гласуване на предстоящите избори.