След скандал: 21-годишна жена наръга мъж с нож в хотел в Банско

21-годишна чужда гражданка е задържана след сигнал за нападение с нож над 26-годишен чужд гражданин в хотел в курорта Банско, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Благоевград.

Инцидентът е станал около 04:30 часа на 18 януари 2026 г., когато на телефон 112 е подаден сигнал за нанесена прободна рана в хотелска стая в града. На място незабавно са изпратени полицейски екипи, които установили, че в стаята се намират пострадалият мъж и 21-годишната жена.

Раненият е транспортиран в МБАЛ – Разлог, където лекарите са констатирали прободна рана в областта на рамото. След оказаната медицинска помощ той е освободен за домашно лечение.

Жената е задържана за срок до 24 часа със заповед на органите на реда. По случая е образувано досъдебно производство, като работата по изясняване на всички обстоятелства около инцидента продължава.