Служител на охранителна фирма сред заподозрените за въоръжения обир на инкасо в Ихтиман

Единият от заподозрените за дръзкия обир на инкасо автомобил в Ихтиман е служител на охранителната фирма, която е отговаряла за превоза на парите. Това стана ясно по време на съвместен брифинг на прокуратурата и полицията, проведен в понеделник.

„Заподозрените са отнели сумата от около 235 000 евро или 460 хиляди лева от инкасо автомобил в Ихтиман в петък. Става дума за левова и еврова валута. Двамата задържани са били въоръжени с пистолет и автомат”, заяви окръжният прокурор на София Христина Лулчева.

По данни на разследването извършителите били с маски и насочили огнестрелното оръжие срещу служителите на охранителната фирма, като им наредили да легнат на земята. Охранителите били завързани със „свински опашки”.

След това заподозрените се насочили към бронирания автомобил, който отворили чрез натискане на поредица от бутони, за да стигнат до парите, уточни още Лулчева.

„В качеството им на обвиняеми са привлечени две лица, и двамата на 23 години. Те са с постоянен адрес в Русе, но живеят в София. За извършеното престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна”, посочи окръжният прокурор.

Тя допълни, че при доказване на вината съдът може да постанови и отнемане на цялото имущество на обвиняемите.

Лулчева подчерта, че единият от задържаните е служител на охранителната фирма, от която е отнета сумата, а вторият работи в друга охранителна компания. По думите ѝ двамата не са осъждани и нямат криминални регистрации.

Единият от охранителите на инкасото успял да се освободи и да подаде сигнал за грабежа. Полицията незабавно започнала издирване, а двамата заподозрени избягали пеша. След продължително преследване те били заловени в рамките на същия ден.

Директорът на ОДМВР – София старши комисар Тихомир Ценов уточни, че нападателите са отнели и служебните оръжия на охранителите.

„Пистолетите по-късно са били изхвърлени по маршрута на оттеглянето и са намерени в тревиста местност. За да не будят подозрения, двамата мъже били облечени като строителни работници, тъй като гарата в Ихтиман все още е в ремонт”, обясни Ценов.

Заподозрените са задържани за срок до 72 часа, като предстои в съда да бъде внесено искане за постоянна мярка „задържане под стража“.