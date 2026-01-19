Сметната палата на Република България отчете рекордна активност в контролната си дейност през 2025 г., отправяйки общо 901 препоръки за подобряване на работата на одитираните обекти.

- Реклама -

Данните показват сериозен ръст в броя на констатираните несъответствия спрямо предходните периоди – за сравнение, през 2024 г. препоръките са били 573, а през 2023 г. техният брой е бил 611.

Основната причина за тази възходяща тенденция е зачестилото установяване на несъответствия с правната рамка от страна на одиторите. Експертите отчитат остра необходимост от актуализиране на нормативни документи, както и нужда от по-ефективни управленски решения за справяне с натрупани проблеми в държавния и общинския сектор.

Анализът на разпределението показва, че местната власт е основен адресат на забележките. Малко над половината от всички препоръки – 506, са насочени към кметове на общини и общински съвети след проверки на управлението на публичните им средства. Останалите 395 предписания са адресирани към министри, ръководители на агенции, висши училища и други държавни органи.

По отношение на изпълнението, статистиката за 2025 г. показва, че 604 от дадените препоръки и подпрепоръки (или 67 процента) са изцяло изпълнени. Частично изпълнение е отчетено при 101 мерки, в процес на работа са 61, а 116 остават неизпълнени. Поради законодателни промени 15 от предписанията са отпаднали. За да гарантира спазването на изискванията, институцията е извършила 73 последващи проверки.

Сред най-значимите одити през 2025 г., които са били обект на контрол за изпълнение на препоръките, попадат проверките в „Национална електрическа компания“ ЕАД, оптимизацията на регистрите в държавната администрация, както и управлението на Природен парк „Витоша“, където е извършена втора проверка. Под лупа са били поставени още Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) и подходът „Водено от общностите местно развитие“.

Традиционно най-голям обем препоръки се генерират при одитите за съответствие при финансовото управление – цели 72 процента за 2025 г. При тях се следи стриктно за спазване на законодателството, вътрешните актове, системите за финансов контрол и обществените поръчки. Често срещани проблеми са управлението на имоти, изпълнението на договори и процесите по управление на риска.

Когато институциите не изпълняват предписанията, Сметната палата уведомява Народното събрание, Министерския съвет или съответния общински съвет. В такива случаи се вземат решения за нови, последващи инспекции до пълното отстраняване на нередностите. През изминалата 2025 г. са извършени втори, трети и дори четвърти проверки по 15 одита. Контролът продължава и през настоящата година – през 2026 г. предстоят трети проверки на публичните средства в общините Стамболово и Стамболийски, както и четвърта проверка в община Пирдоп.