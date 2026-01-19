НА ЖИВО
      понеделник, 19.01.26
          Снежна буря парализира Турция, десетки полети от и до Истанбул са отменени

          19 януари 2026 | 10:02 320
          Сподели
          Силен снеговалеж обхвана Истанбул, като най-интензивни са валежите в европейската част на мегаполиса, а в азиатските райони снегът е предимно мокър, съобщи кореспондентът на БТА Нахиде Дениз.

          По данни на Координационния център за кризисни ситуации, най-засегнати в европейската част са кварталите „Султангази“, „Башакшехир“ и „Арнавуткьой“, където снежната покривка достига няколко сантиметра.

          В азиатската част на града снегът временно покри кварталите „Аташехир“ и „Чамлъджа“, като покривите на много сгради побеляха.

          Силната зимна буря в Истанбул спря 124 полета и затрудни градския транспорт Силната зимна буря в Истанбул спря 124 полета и затрудни градския транспорт

          Температурите в Истанбул са се понижили рязко с около 10 градуса и вече са в отрицателните стойности. Значително усложнена е обстановката на летище „Сабиха Гьокчен“ на азиатския бряг на града.

          В неделя са отменени над 100 полета, включително на авиокомпания „Пегасус“, която изпълнява и полети до София.
          Капацитетът на летището е намален до едва 15 процента, съобщи пиарът на авиокомпанията Ажет Мехмед Йешилкая.

          Заради лошото време са отменени и курсовете на катамараните в Мраморно море по направленията Ялова и Бурса. Прогнозите остават неблагоприятни, като има и риск от поледици.

          Студена е обстановката и в Анкара, където температурите са паднали до -6 градуса, информира Анадолската агенция. Жълт код за опасно време е обявен за девет окръга в страната.

          Според метеоролозите затопляне в Истанбул се очаква от четвъртък.

