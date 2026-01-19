Социалистът Антонио Хосе Сегуро печели първия тур в Португалия, балотаж с крайната десница на 8 февруари

Социалистическият кандидат Антонио Хосе Сегуро спечели първия тур на президентските избори в Португалия и ще се изправи срещу крайнодесния кандидат Андре Вентура на втория тур, показват почти окончателните резултати, предаде АФП.

- Реклама -

При преброени 95% от гласовете Сегуро води с 30,6%, следван от Вентура с 24,2%. Либералният кандидат Жоао Котрим Фигейредо е трети с 15,5%.

Балотажът между Сегуро и Вентура ще се проведе на 8 февруари, когато ще стане ясно кой ще наследи действащия президент Марсело Ребело де Соуза.

Проучванията на общественото мнение в навечерието на вота сочеха Вентура като фаворит за първия тур, но въпреки това за първи път кандидат от крайната десница достига втори тур на президентските избори в страната.

По време на кампанията Сегуро подчертаваше, че е единственият кандидат, способен да победи „екстремизма“ на Вентура, като призова „всички демократи“ да се обединят зад неговата кандидатура.

Макар ролята на президента в Португалия да е предимно церемониална, в кризисни ситуации държавният глава разполага със значителни правомощия, включително разпускане на парламента, свикване на предсрочни избори или освобождаване на министър-председателя.

Португалският премиер Луис Монтенегро заяви, че няма да дава указания за кого да се гласува на втория тур. Неговото правителство на малцинството вече разчита на подкрепата на партията „Чега“ на Вентура, за да прокарва част от политиките си.